Медведев: книжный фестиваль "Красная площадь" - уникальная площадка для общения

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал открывшийся в субботу в Москве книжный фестиваль "Красная площадь" уникальной площадкой для общения авторов и читателей. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня открылся книжный фестиваль "Красная площадь" - праздник авторов, книжной индустрии и, конечно, читателей. В нашу жизнь уверенно вошли электронные тексты и аудиоиздания, но и традиционная книга остается важным элементом культуры. Эта книжная ярмарка - уникальная площадка для общения авторов и читателей, возможность приобрести новинки российских издательств", - написал премьер.

Фестиваль проходит на Красной площади, там представлены более 400 издательств, запланировано свыше 500 мероприятий, включая концерты, творческие встречи с писателями, поэтические чтения.

Главная сцена фестиваля расположена напротив храма Василия Блаженного, павильоны с книгами разместились по всему периметру Красной площади. Читатели смогут купить новинки литературы со скидкой 25%, попробовать фирменное мороженое ГУМ и отдохнуть на лежаках, устроиться с книжкой на пуфиках.