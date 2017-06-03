Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: книжный фестиваль "Красная площадь" - уникальная площадка для общения

Общество
3 июня, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

По словам премьер-министра, "в нашу жизнь уверенно вошли электронные тексты и аудиоиздания, но и традиционная книга остается важным элементом культуры"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал открывшийся в субботу в Москве книжный фестиваль "Красная площадь" уникальной площадкой для общения авторов и читателей. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня открылся книжный фестиваль "Красная площадь" - праздник авторов, книжной индустрии и, конечно, читателей. В нашу жизнь уверенно вошли электронные тексты и аудиоиздания, но и традиционная книга остается важным элементом культуры. Эта книжная ярмарка - уникальная площадка для общения авторов и читателей, возможность приобрести новинки российских издательств", - написал премьер.

Фестиваль проходит на Красной площади, там представлены более 400 издательств, запланировано свыше 500 мероприятий, включая концерты, творческие встречи с писателями, поэтические чтения.

Главная сцена фестиваля расположена напротив храма Василия Блаженного, павильоны с книгами разместились по всему периметру Красной площади. Читатели смогут купить новинки литературы со скидкой 25%, попробовать фирменное мороженое ГУМ и отдохнуть на лежаках, устроиться с книжкой на пуфиках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В киевском аэропорту задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом
2
Зампостпреда РФ при ООН потребовал от США разъяснений по поводу санкций в отношении КНДР
3
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
4
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
5
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
6
Более 300 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца за 10 дней
7
Путин рассчитывает на появление новых масштабных проектов в Арктике с иностранным участием
Темы дня
Загрузка...
Реклама