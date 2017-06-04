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Студенты-экологи из КНР впервые примут участие в экспедиции РГО на острова Финского залива

Общество
4 июня, 0:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Участники экспедиции планируют посетить также остров Соммерс, изучить антропогенное воздействие на его экосистему и предложить научно обоснованные методы очистки территории острова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Комплексная экспедиция "Гогланд" Русского географического общества (РГО) стартует в воскресенье из Кронштадта на острова Гогланд и Большой Тютерс в Финском заливе для поиска объектов военно-технической истории, сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского отделения РГО.

"В пятом сезоне экспедиции "Гогланд" наряду со студентами СПбГУ и МГУ впервые примут участие студенты ведущих вузов КНР. Волонтеры отобраны в ходе всероссийского конкурса и прошли подготовку к выживанию в экстремальных условиях необитаемых островов", - сказали в пресс-службе.

Участники экспедиции планируют посетить также остров Соммерс, изучить антропогенное воздействие на его экосистему и предложить научно обоснованные методы очистки территории острова.

Впервые экспедиция "Гогланд" работала на внешних островах Финского залива в 2013 году. Внешние острова считаются настоящей terra incognita Северо-Запада России, несмотря на их близость к Санкт-Петербургу: они лежат всего в 200 километрах от мегаполиса. В разное время острова принадлежали Швеции, Финляндии и России, связаны с выдающимися историческими событиями и не раз влияли на судьбы Европы, но малоизвестны широкой публике и никогда не были предметом системных научных изысканий. Это открыло для современных исследователей уникальные перспективы в области географии, геологии, флоры и фауны, историко-культурного наследия.

В ходе предыдущего сезона были обнаружены, расчищены и вывезены для складирования на специальной площадке, предоставленной Минобороны, образцы военной техники времен Великой Отечественной войны немецкого и советского производства. В дальнейшем эти предметы будет переданы для экспонирования в ряде музеев.

Экспедиция проводится при участии Экспедиционного центра Минобороны России, Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина при поддержке Администрации Ленинградской области, ФСК "ЕЭС".

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