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Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин

Общество
4 июня, 4:26 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Манифестанты собрались у здания Конгресса, а затем колонной проследовали до Майской площади, расположенной перед президентским дворцом

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© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Тысячи человек вышли на улицы аргентинской столицы, чтобы выразить протест против насилия в отношении женщин. Марш прошел под лозунгом "Ни одной меньше" (Ni una menos).

Манифестанты собрались у здания Конгресса, а затем колонной проследовали до Майской площади, расположенной перед президентским дворцом. С установленной на ней сцены лидеры нескольких общественных организаций зачитали итоговое заявление участников марша, в котором они призвали власти принять эффективные меры для предотвращения случаев насилия в отношении женщин.

Многие манифестанты держали в руках плакаты с такими надписями, как "Мы хотим быть живыми", "Государство несет ответственность", "Хватит убийств". На марше также звучали призывы к легализации абортов и критика действующего правительства.

В рамках общей манифестации были организованы несколько отдельных акций. Участники одной из них стояли в белых масках напротив Национального совета по делам женщин и зачитывали имена девушек и женщин, убитых в этом году. "У каждой из них была своя жизнь, мечты, планы, которые были разрушены из-за гендерного насилия и отсутствия государственной политики, направленной на обеспечение нашего права на жизнь. Мы проводим эту акцию здесь, потому что именно этот Совет отвечает за реализацию законов в области защиты прав женщин на национальном уровне", - сказала корреспонденту ТАСС координатор общественного движения Mumala Ракель Виванко.

Впервые марш под лозунгом "Ни одной меньше" прошел в Аргентине в 2015 году, с тех пор он проводится ежегодно в начале июня. В этом году манифестации также прошли в городах Тукуман, Росарио, Кордова и Мендоса.

По официальным данным, в 2016 году в Аргентине было зарегистрировано 254 убийства женщин. В большинстве случаев они стали жертвами людей из своего близкого окружения - мужей, женихов или бывших супругов.

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