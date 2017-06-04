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Центр экологического образования откроется в "Артеке" в этом году

Общество
4 июня, 13:50 UTC+3 ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Центр создается при партнерском участии МГУ им. М. В. Ломоносова и Никитского ботанического сада, отметил директор "Артека" Алексей Каспржак

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ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Крым/, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Центр экологического образования будет открыт в Международном детском центре "Артек" к началу учебного года. Об этом журналистам в "Артеке" сообщили министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и директор "Артека" Алексей Каспржак.

"Мы запланировали сделать в "Артеке" центр экологического образования, чтобы у нас это не было только в период короткого времени (проведения экологической смены - прим. ТАСС) и в период Года экологии, а на постоянной основе, в режиме, когда отсюда выйдет много экологоориентированных граждан нашей страны", - сказал Донской. Директор "Артека" пояснил ТАСС, что этот образовательный центр будет открыт к началу этого учебного года.

Он добавил, что центр создается при партнерском участии МГУ им. М. В. Ломоносова и Никитского ботанического сада. "У нас очень сильная группа, думаю, все получится. Мы хотим сделать так, чтобы с помощью разных системных образовательных модулей для тех, кому это не интересно (экология - прим. ТАСС), это тоже являлось ценностью. Можно перестроить учебные программы так, чтобы они заинтересовывали", - пояснил директор "Артека".

Также Каспржак сообщил, что в "Артеке" окончено строительство собственных очистных сооружений. В свою очередь глава Минприроды Донской отметил, что появление в лагере очистных сооружений сделало "Артек", где одновременно находятся тысячи детей и собираются отходы, "экологическиориентированным в отношении Черного моря".

Сейчас в "Артеке" уже во второй раз проводится экологическая смена. Посещение федерального профильного министра приурочен ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. Ранее сообщалось, что сегодня артековцы присоединились к Всероссийскому экологическому волонтерскому марафону "360 минут".

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