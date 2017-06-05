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Минприроды будет формировать экоответственность у компаний и граждан

Общество
5 июня, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Министерством разработаны поправки в законодательство, которые создают преференции для граждан, раздельно сортирующих мусор, через снижение для них тарифов на соответствующую коммунальную услугу

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии придает ключевое значение формированию экологической ответственности не только у предприятий и организаций, но и у граждан. Об этом ТАСС сообщил министр Сергей Донской по случаю отмечаемых в понедельник в России Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды.

"Мы понимаем, что ответственность должна быть комплексной. Поэтому разрабатываем и принимаем нормативные акты, направленные как на стимулирование компаний к переработке отходов, так и на мотивирование населения заниматься раздельным сбором мусора", - сказал Донской.

По его словам, Минприроды России разработаны поправки в законодательство, которые создают преференции для граждан, раздельно сортирующих мусор, через снижение для них тарифов на соответствующую коммунальную услугу. "Также определен новый вид безвозмездной услуги по оборудованию контейнерных площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Это позволит в будущем распространить систему раздельного сбора отходов и на сектор ЖКХ", - сообщил министр.

Донской напомнил, что текущий год назван в России Годом экологии. Между Минприроды, Росприроднадзором, крупнейшими предприятиями и регионами подписано 53 соглашения о реализации природоохранных мероприятий с общим объемом финансирования около 130 млрд рублей.

"Это 226 мероприятий, из которых 183 должны быть завершены в 2017 году", - сказал министр.

Он сообщил, что уже завершены 8 проектов по модернизации и совершенствованию технологий на металлургических производствах, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Это предприятия таких компаний как ГМК "Норильский никель", ПАО "Трубная металлургическая компания", ОАО "Группа Илим", "Северсталь" и других.

День эколога в России был установлен в 2007 году, Всемирный день окружающей среды - в 1972 году.

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