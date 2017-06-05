Медведев поздравил экологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских экологов с профессиональным праздником. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Сегодня экологические проблемы остро стоят во всем мире. Все больше людей начинают осознавать степень опасности, которая грозит человечеству, если не заботиться о природе. И не только осознавать, но и действовать, принимать конкретные меры по защите окружающей среды", - говорится в поздравлении.

День эколога - российский профессиональный праздник. Отмечается ежегодно 5 июня, начиная с 2008 г. Установлен указом президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2007 года. Приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды.

Медведев подчеркнул, что в рамках объявленного в России Года экологии будут восстановлены сотни тысяч гектаров леса, созданы новые заповедники и национальные парки, откроются новые комплексы по переработке мусора, а также планируется запуск пилотного проекта по захоронению отходов. Он добавил, что правительство разрабатывает поправки в законодательство по совершенствованию водного, лесного и земельного кодексов.

"Рассчитываю, что наши действия получат широкую поддержку, в том числе, бизнес-сообщества. На промышленных предприятиях, в первую очередь, на вредных производствах нужно активнее внедрять "зеленые" технологии, снижать негативное воздействие на природу и человека", - заключил премьер, выразив надежду, что люди каждый день будут заботиться об экологии.

Указом президента 2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.