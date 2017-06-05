РФ стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии в следующие пять лет

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Россия будет стремиться к тому, чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны в течение следующих пяти лет. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Мировом форуме циркулярной экономики.

"В настоящее время у нас довольно сбалансированное энергопроизводство в России. Всего 15% приходится на наиболее "грязную" угольную генерацию; средний мировой показатель этого составляет 30-35%, в Китае - 72%, в США и Германии - 40%. Но, несмотря на все это, мы не стоим на месте и стремимся увеличить объемы (энергии, получаемой) из возобновляемых источников. Сейчас это около 1,5%, но в течение пяти лет мы хотим приблизиться к 5%", - подчеркнул Иванов.

По его словам, "для России с ее огромными природными богатствами интерес к циркулярной экономике обусловлен не только возможностью эффективного использования материалов - леса или водных ресурсов", но "не менее важно, что это один из перспективных путей решить вопрос отходов, выбросов и загрязнения окружающей среды". Он указал, что это "новый экономический тренд", который "сейчас только набирает обороты", однако он уже имеет большое значение в рамках пилотных проектов.

"Уже сейчас очевидно, что внедрение циркулярных принципов, первую очередь,100-процентной утилизации отходов и их вторичного использования - это важнейший элемент для создания экономики будущего", - подчеркнул Иванов. Он добавил, что в целом отходы могут также рассматриваться как ресурс из-за больших концентраций в них элементов, которые можно использовать вновь. "В России вопрос предоставления особых привилегий отдельным промышленным предприятиям, которые используют термическую обработку отходов, в настоящее время обсуждается. Это так называемый "зеленый" тариф", - сказал Иванов.

Мировой форум циркулярной экономики будет проходить до 7 июня, он посвящен проблемам устойчивого развития и охраны окружающей среды, в нем принимают участие представители 90 стран.