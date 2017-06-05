Нарышкин: события Революции 1917 года нуждаются в беспристрастном переосмыслении

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российскому обществу необходимо переосмысление исторических событий Революции 1917 года. Такое мнение высказал на круглом столе "Революция и литература" председатель Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, глава СВР Сергей Нарышкин. Мероприятие проходит в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

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"Сегодня в современном российском обществе очень велик запрос на точное, беспристрастное, лишенное политических спекуляций осмысление причин и уроков того переломного этапа в нашей истории ", - сказал Нарышкин. По его мнению, к событиям 1917 года немалый интерес проявляют и современные деятели культуры, писатели и поэты. Он напомнил, что в конце года Российское историческое общество и Российский книжный союз намерены вручить историко-литературную премию "Клио". "Надеюсь, что будет отмечен ряд произведений, посвященных Революции 1917 года", - сказал Нарышкин.

Участники дискуссии в Государственном историческом музее подчеркнули, что литература всегда была неразрывно связана с историей, и, не зная историю, сложно понимать происходившие процессы.

Вместе с Революцией, по словам специального представителя президента РФ по международного культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, "появилась энергия новых писателей и новых читателей", а также утопическая идея построения рая на земле. Без этой идеи, полагает Швыдкой, возможно, не было бы таких авторов как Михаил Шолохов, Михаил Булгаков, "не было бы такого качества" Владимира Маяковского.

"Сейчас мы понимаем, что 1917 год - год раскола в литературе", - подчеркнул он.

Писательница Татьяна Устинова призвала привлекать больше внимания к литературе и проводить больше таких книжных фестивалей, как "Красная площадь". По ее словам, огромные очереди за книгами на Красной площади - это уже нечто прорывное и революционное.