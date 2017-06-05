В ООН открылась конференция, посвященная проблемам Мирового океана

ООН, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Первая Всемирная конференция по проблемам океанов (World Ocean Conference) открылась в штаб-квартире ООН. В 09:00 (16:00 мск) в зале заседаний Генеральной Ассамблеи (ГА) началась церемония приветствия гостей с участием представителей коренного населения острова Фиджи. Именно там еще в прошлом году должна была пройти конференция по проблемам Мирового океана, однако после разрушительного урагана "Уинстон" было принято решение перенести форум в Нью-Йорк. В первый день конференции более 4000 участников уделят особое внимание темам защиты Мирового океана от загрязнения, развития глубоководных исследований, проблеме истощения биоресурсов, обсуждению национальных планов в области исследований климата.

В фактологической справке, распространенной среди участников конференции, отмечается, что в океанах обитают от 500 тыс. до 1 млн различных видов флоры и фауны, фитопланктон в Мировом океане вырабатывает 50% кислорода на Земле. На протяжении последних двух столетий океан поглотил практически половину всех углеродосодержащих выбросов в атмосферу, которые стали результатом человеческой деятельности. Из-за потепления океанской воды, повышения ее кислотности и под влиянием других антропогенных факторов около 60% коралловых рифов в мире уже серьезно пострадали, а к 2050 году под угрозой будут 100% коралловых рифов.

Предполагаемые итоги

Как отметил перед открытием конференции председатель 71-й сессии ГА ООН Питер Томсон, форум, который продлится до 9 июня, должен дать ответы на вопросы о том, какие первоочередные меры необходимы для сохранения экологии Мирового океана.

"Состояние Мирового океана внушает тревогу", - отметил он, указав на загрязнение морских вод промышленными и бытовыми отходами, изменение состава морской воды под влиянием загрязнения атмосферы, истощение биоресурсов и проблему обеспечения безопасности судоходства. Особенно острой Томсон назвал проблему загрязнения океанов пластиковыми отходами. "Мы ставим перед собой амбициозные задачи, - заявил он. - Мы должны искать решения проблем и остановить процесс экологической деградации".

Заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам У Хунбо сообщил, что по итогам конференции будет принят документ с призывом к мировому сообществу предпринять меры для сохранения экологии океанов. "Кроме того, - сообщил он, - на конференции будет представлен перечень инициатив, с которыми выступают отдельные страны или общественные организации". По его словам, в оргкомитет форума уже поступила информация о наличии примерно 500 таких инициатив, причем каждая третья из них выдвинута на правительственном уровне.

Так, в районе Балтийского моря предлагается определить "экологически и биологически значимые районы", в тихоокеанском бассейне - укрепить региональное сотрудничество в сфере охраны экологических систем морских и прибрежных районов, в бассейне Черного моря - расширить систему экологического мониторинга.