Арктические спасатели помогают лодкам и танкерам и хотят победить тишину в море

Сотрудники Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ регулярно приходят на помощь судам от Крыма до Шпицбергена, будь это лодка мурманских поморов или иностранный танкер. Они проводят уникальные водолазные операции, за которые не берутся даже скандинавы с суперсовременным оборудованием, и одолевают десятиметровые волны. А еще мечтают избавить море от тишины — вернуть возможность рыбакам в Арктике слышать радио с родного берега. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС поведал начальник отряда Анатолий Леонтьев.

Спасенный отряд

Фактически история этого уникального спасотряда насчитывает 95 лет — он появился практически одновременно с портом Мурманск. За это время сменил принадлежность нескольким ведомствам и организациям — от "Портофлота" до Мурманрыбвода. Но в 2013 году был практически развален. "Тогда и в технике, и среди сотрудников был полный упадок", — говорит начальник отряда, возглавивший его как раз в 2013 году, когда Росрыболовство приняло судьбоносное решение сделать спасателей самостоятельной структурой, оставив в своем ведении.

И отряд был, по выражению Леонтьева, реанимирован. Суда, пусть и немолодые, привели в нормальное состояние, собрали команду. Сегодня в составе 240 человек, в том числе восемь водолазов. У отряда два филиала — Северо-Западный в Калининграде, занимающийся освидетельствованием судов, и недавно созданный Азово-Черноморский, обеспечивающий безопасность рыбаков Крыма, Керчи и других городов.

А основная база спасателей находится в Мурманске, откуда они выходят на патрулирование морей западной Арктики.

Южная "Пурга"

В Крыму сейчас дежурит спасательное судно отряда с по-прежнему северным названием "Пурга" — оно было переведено туда из Мурманска. А в Новороссийске стоит, готовясь заступить на спасательную вахту, уникальный водолазно-спасательный катер "Мустанг-2". Это судно разрабатывалось для военных, оно способно развивать скорость до 45 узлов. "Это катер для быстрого реагирования, его задача — добраться до места ЧП, спасти людей, а дальше уже уступить место спасательному судну", — рассказал Леонтьев.

Большую проблему, по словам начальника отряда, в Баренцевом и Азовском морях представляют маломерные рыболовецкие суда, как правило, старые. Хотя они выходят в море всего на два-три дня, аварии среди них нередки. Не так давно одно такое судно затонуло буквально в 50 метрах от берега в районе Ялты. Два рыбака утонули, третий с сильным переохлаждением смог доплыть до берега. Его нашли спасатели, прочесывая берег.

"Скоро начнется путина на кильку, готовимся к проблемам и спасательным операциям", — сказал Леонтьев.

Похожие проблемы и на арктическом побережье. Местное население, в том числе из поморских сел, выходит в море на всем, что может держаться на воде. Не так давно на маломерном судне, практически лодке, двух рыбаков унесло в открытое море. Почти два дня они оставались без воды и пищи, пытаясь на веслах вернуться к берегу, пока спасатели не нашли их. Но и попав на борт спасательного судна, они не смогли ни есть, ни пить, а сразу уснули — настолько вымотались физически и морально.

Из разряда "не может быть"

Для арктических спасателей подобное — рядовая операция. Но есть в их портфолио мероприятия, аналогов которым, возможно, в мире не было — по выражению начальника отряда, из разряда "этого не может быть".

Так, в Баренцевом море потерял ход рыболовный траулер, намотав на винт весь огромный трал. Сложность ситуации была в том, что судно было "незаходным", то есть нерастаможенным, и буксировка в российский порт просто бы обанкротила судовладельца. Не могло оно прийти и к норвежцам, поскольку рыба была выловлена в российских водах, а перегружать улов, которым были полны все трюмы, нельзя было по юридическим причинам. Водолазам спасотряда пришлось десять дней в открытом море освобождать винт траулера, чтобы вернуть ему ход.

В начале этого года в целую героическую эпопею превратилось спасение траулера "Жемчужина" в Баренцевом море. Судно с 31 рыбаком на борту потеряло ход в Баренцевом море в 350 милях от Мурманска из-за намотки сетей на винт. На второй день к нему прибыли спасатели и взяли траулер на буксир, однако, когда до Мурманска оставалось миль 80, из-за семибалльного шторма спасатели вынуждены были развернуться носом на волну и идти от пункта назначения в открытое море. "Борьба со стихией шла почти две недели, потому что циклон завис на одном месте, и мы были в эпицентре, волны были до девяти метров в высоту, ветер — 40 метров в секунду. Капитан траулера за это время поседел и похудел на десять килограммов", — вспоминает подвиг своих подчиненных Анатолий Леонтьев.

Любой неверный маневр мог стоить жизни двух экипажей. Но спасатели смогли победить стихию и вернуть траулер в родной порт. Руководство отряда ходатайствовало перед властями региона о награждении участников спасоперации, но мнение администрации области было другим: герои заслуживают госнаград. И в настоящее время на четверых спасателей готовятся соответствующие документы.

Уникальным начальник отряда назвал и недавнее спасение судна "Себекс", которое напоролось на камни неподалеку от Териберки. Спасатели смогли не только снять всех восьмерых рыбаков, но и вызволить само судно, что казалось невозможным — для осмотра судна пришлось привлекать водолазов, на месте были проведены необходимые работы по ликвидации повреждений днища, после этого его взяли на буксир. А чуть позже на мели у берега оказалось другое судно, экипаж смог выбраться на берег и попасть на старую метеостанцию. Но дорог оттуда не было, и спасателям пришлось подходить к необорудованному скалистому берегу, чтобы взять на борт потерпевших.

Непостоянные соседи

Спасатели готовятся к новой вехе в своей работы. Решается вопрос о создании спасательной базы на Шпицбергене. "В этом районе находятся десятки российских рыболовных судов, поэтому присутствие там спасателей необходимо", — говорит Леонтьев. Сотрудники отряда уже побывали на архипелаге, осмотрели место возможного создания базы. Теперь вопрос за решением правительства РФ, которое должно быть принято в ближайшее время.

В истории есть непростые нюансы, главное из которых — неявное, но стабильное противодействие Норвегии, которая не хочет усиления российского присутствия на архипелаге. Доходит до совсем неприглядных вещей. Пару лет назад норвежцы отказали в помощи сломавшему ногу моряку российского траулера, находящегося недалеко от их побережья. Российские спасатели добрались до судна, несмотря на шторм, высадили на траулер врача, который оказал первую помощь, а потом забрали потерпевшего к себе, доставили в Мурманск и спасли ему ногу.

А не прошло и года, как помощь понадобилась норвежскому танкеру. И российские спасатели оказали ее, доставив судно в порт.

К слову, всего на счету отряда за последние четыре года — 43 спасенных судна, семь из которых — уже в этом году.

Морской бой тишине

Помимо организации базы на Шпицбергене есть в планах спасателей и еще одно начинание. Речь идет о том, чтобы вернуть в районы промысла радиотрансляции. "Раньше, в советское время, рыбаки могли слышать передачи с родного берега, но потом такая практика как нецелесообразная и дорогая была прекращена, а тишина в море сильно угнетает", — поделился Анатолий Леонтьев.

Дело это недешевое, но стоящее затрат. Ведь рыбаки месяцами остаются отрезанными от мира. А, например, интернет доступен далеко не всегда. Причина и в особенностях высоких широт, и в дороговизне спутниковой связи.

Старики-спасатели

Что касается самих спасателей, то для них одна из главных проблем — возраст спассудов и… людей. Если первая проблема решается качественным обслуживанием, благодаря которому 25–30-летние суда находятся в отличном рабочем состоянии, то с человеческими ресурсами сложнее. Средний возраст сотрудников отряда — 57 лет. "Молодежь не идет работать в море, и это проблема не только нашего отряда", — с горечью замечает Анатолий Леонтьев.

Но пока сотрудники отряда могут дать фору любой молодежи. Самый старший из спасателей, руководитель водолазных работ Игорь Кац, несмотря на свои 78 лет до сих пор сам погружается. Бывший военный, принимавший участие во многих операциях, в том числе по поискам крейсера "Новороссийск", он заслуженно пользуется уважением коллег, вдохновляя своим примером.

Таких людей в отряде немало. Неслучайно среди спасателей есть отмеченные наградами разных уровней. Среди них и начальник отряда Анатолий Леонтьев, буквально на днях удостоенный серебряной медали "За заслуги в развитии рыболовного хозяйства" II степени — медали, за которой сотни спасенных жизней рыбаков. И конечно, десятки спасенных судов. Хотя, как говорит сам Анатолий Владимирович, "никакое судно, тем более никакой груз не стоят и одной человеческой жизни, которая всегда должна быть в приоритете".

Илья Виноградов