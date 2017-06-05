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Эксперты: необходимо стремиться к семейному устройству взрослых сирот с инвалидностью

Общество
5 июня, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Продление периода проживания людей с нарушениями развития в детских интернатах поможет создать для них более благоприятные условия для развития, считают эксперты

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Необходимо внедрять систему сопровождаемого проживания для взрослых людей с инвалидностью, чтобы условия жизни были максимально приближены к семейным. Такое мнение выразила ТАСС заместитель председателя Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ Елена Тополева-Солдунова.

Ранее "Известия" со ссылкой на члена Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ Елену Клочко сообщали, что в данный момент прорабатывается предложение о том, чтобы детям с инвалидностью, которые живут в детских домах-интернатах (ДДИ), разрешить оставаться там до 23 лет, не переезжая в учреждения для взрослых. Такое поручение было дано вице-премьером Ольгой Голодец. Минтруда, Минздрав и Минобрнауки должны проработать его и сообщить о результатах до 1 января 2018 года.

"Параллельно хорошо бы внедрять шире систему сопровождаемого проживания, чтобы как можно больше людей по возможности жили вне системы психоневрологических интернатов. А нужно, чтобы как можно больше людей попадали либо на сопровождаемое проживание, либо в семьи, когда родственники взрослого человека с нарушениями развития могут взять его под опеку и помогать ему", - сказала Тополева-Солдунова.

Продление периода проживания людей с нарушениями развития в детских интернатах, по мнению экспертов, поможет создать для этих людей более благоприятные условия для развития.

"Задача такая, чтобы как можно больше людей жили в семейных условиях и в условиях, приближенных к ним. Понятно, что учреждения не закроешь, они будут оставаться, но и они, в случае с реформой детских домов, должны реформироваться, чтобы условия проживания в них были больше приближены к домашним, к семейным", - уточнила она.

Почему в детском интернате им лучше

"Если физически будет хватать места, тогда им там будет хватать и специалистов. Все социальные услуги, которые им предоставлялись до 18 лет в этих учреждениях, просто продолжат им предоставляться. Это не только социальных услуг касается, и медицинских услуг, и образования. При переходе во взрослые интернаты они многого из этого лишаются", - рассказала эксперт.

По словам Клочко, сама система психоневрологических интернатов (ПНИ) не предусматривает уход и сопровождение в том объеме, что и в детских учреждениях. Несмотря на отсутствие официальной статистики, общественники сообщают о том, что при переходе на проживание в ПНИ многие воспитанники умирают в первые год-два из-за стресса и отсутствия должного сопровождения, добавила Клочко.

"В ДДИ больше объем внимания, уделяемого человеку для его развития и обучения социально-бытовым навыкам. ПНИ на это не заточено, у него другие задачи", - сказала она ТАСС.

"На данный момент, с 2014 года практически не меняется численность проживающих в домах интернатах. Она варьируется в районе 20 тыс. человек. Система стабилизировалась, а те, кто мог бы быть усыновлен, на численности не отражаются, так как это та категория детей, которая усыновляется крайне сложно пока", - уточнила Клочко.

"Есть категория тяжелых ребят, и, если они будут там (в ДДИ - прим. ТАСС) жить до 23 лет, то это даст им возможность доучиться", - уточнила Клочко. Сложность, по ее словам, заключается еще и в том, что комиссия, которая дает рекомендации по образованию, его форме и программе, работает только с теми, кому не исполнилось 18 лет. "Значит, если он в 18 лет переехал в ПНИ в другом районе, возможности окончить образование у него, как правило, нет, - пояснила Клочко. - Если он даже в ДДИ начал профессиональное образование, то потом он может его территориально не закончить".

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