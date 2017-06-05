Эксперты: перспектива введения сокращенной рабочей недели ближе, чем короткого дня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Идея Минтруда о сокращенном рабочем дне в условиях цифровой экономики возможна через 20-50 лет, но сегодня вполне реально ввести в России четырехдневную рабочую неделю, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предположил, что, возможно, благодаря новым технологиям и цифровой экономике рабочий день значительно сократится.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что благодаря развитию робототехники и цифровой экономики многие профессии становятся невостребованными на рынке труда, что может повлечь сокращение рабочего дня.

"Если говорить о рынке труда, то с развитием цифровой экономики и развитием робототехники многие профессии в будущем будут не востребованы. Естественно, надо готовить людей, чтобы он перепрофилировались. Это такие массовые профессии, как бухгалтер или журналист. Поэтому одна из тенденций последнего времени - это сокращение рабочего времени. Теоретически Топилин прав, но практически это произойдет не скоро, может быть пройдет 20, 30 или 50 лет", - сказал глава ФНПР.

Зарплата не должна падать

Против сокращенного рабочего дня выступил президент "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, работнику в течение дня приходится много перемещаться, а его сокращение может снизить мобильность.

Глава ФНПР подчеркнул, что при сокращении времени работы зарплата должна оставаться полноценной. "Вопрос трудовых доходов гражданина тут стоит на первом месте", - добавил Шмаков.

Ранее идею сокращения продолжительности рабочего дня в РФ поддержал первый замруководителя парламентской фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Он отметил, что зачастую работодатели воспринимают подобные предложения "как антикризисную меру, снижая зарплату работникам". По его мнению, уменьшение рабочего времени "не должно означать сокращения заработной платы".

Четырехдневная рабочая неделя

Калинин напомнил, что несколько десятков лет назад во многих странах мира была шестидневная рабочая неделя. По его мнению, в будущем возможна четырехдневная рабочая неделя. "И это правильно, если люди, помимо работы, будут уделять время и другим своим увлечениям", - добавил он.

"Лично я только бы приветствовал это. Но для этого нужно, прежде всего, поднять производительность труда, причем в первую очередь за счет самоорганизации труда, а потом уже за счет введения новых технологий, в том числе и роботов, нужна соответствующая инфраструктура, в том числе и "умные сети", - сказал президент "Опоры России".

Калинин полагает, что сокращенная трудовая неделя особенно актуальна для России как для страны с многоконфессиональным укладом.

"Как вы знаете, у нас многоконфессиональная страна. Согласно нашим основным религиям, один день надо отдать богу. Согласно христианству - это воскресенье. Согласно иудаизму - это суббота, а согласно исламу - это пятница. Поэтому у нас должно быть три дня выходных: пятница, суббота, воскресенье", - добавил собеседник агентства.