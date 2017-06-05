Клинцевич: за оповещение о погодных ЧС должны отвечать не только синоптики

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в системе оповещения россиян о погодных ЧС нужно рассматривать работу всех ведомств в целом.

Такое мнение он высказал журналистам, комментируя заявление главы МЧС РФ Владимира Пучкова о необходимости введения штрафов за неверные прогнозы синоптиков.

"Не думаю, что в системе оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС следует искать одно слабое звено, концентрируя внимание исключительно на территориальных подразделениях Росгидромета. На мой взгляд, отладки требует вся система", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, после 12 июня профильные комитеты Совфеда займутся разбором ситуации с предупреждением о шквале в Москве 29 мая. "Проблема достаточно сложна, и ни у кого нет готовых решений, они будут только вырабатываться. Разумеется, самым внимательным образом будут рассмотрены и предложения заинтересованных ведомств и служб", - сказал сенатор.

Ранее Пучков предложил разработать экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

Шквал в Москве

29 мая на столичный регион обрушился шквал, в результате которого погибли 16 человек, более 200 пострадали. Синоптики накануне выпустили предупреждение об усилении ветра до 22 м/с, однако его порывы местами составили 27-28 м/с. В условиях города для того, чтобы упало дерево, достаточно 16-18 м/с. Большинство жертв шквала погибли именно от падения деревьев.

МЧС позже заявило, что прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", которая требует экстренного оповещения населения.