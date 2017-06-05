Вечер памяти главного военного дирижера РФ Валерия Халилова прошел в Абхазии

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вечер встречи друзей народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, занимавшего в свое время пост главного военного дирижера России и руководителя Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, состоялся в городе Гагра (Абхазия). Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
На вечере присутствовали представители администрации президента Абхазии, руководители министерств и ведомств, представители минобороны Абхазии, Абхазской православной церкви, мэр города Гагра, а также родственники и друзья Валерия Михайловича. Во время встречи прозвучали произведения Валерия Халилова, в числе которых - "Адажио", "Не забывайте матерей", "Багряный листопад" и другие.
"Специальные видеообращения к участникам встречи подготовили народный артист СССР Иосиф Кобзон, народная артистка СССР Александра Пахмутова, поэт Николай Добронравов, а также народная артистка России и Республики Абхазия Хибла Герзмава", - говорится в сообщении.
Руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерий Халилов и 64 участника коллектива погибли 25 декабря прошлого года в катастрофе самолета Ту-154 вскоре после вылета из аэропорта Адлер. Всего на борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Они летели поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.