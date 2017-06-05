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В Москве очевидцы приняли "технологическое парение" за пожар на ТЭЦ

Общество
5 июня, 22:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 5 июня./ТАСС

Информацию о пожаре на ТЭЦ-12 также опровергло столичное управление МЧС

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МОСКВА, 5 июня./ТАСС/. Пожара на московской ТЭЦ-12 не было, очевидцы приняли за дым "технологическое парение" во время запуска энергетического котла. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.

"Никакого ЧП на московской ТЭЦ-12 "Мосэнерго" не было. В настоящее время на данной электростанции в обычном порядке, в плановом режиме осуществляются действия по запуску энергетического котла", - сказал он, уточнив, что операции по розжигу котлов могут сопровождаться "технологическим парением", что очевидцы могли принять за последствия возгорания и вызвать пожарных.

"Помощь сотрудников МЧС не потребовалась,ТЭЦ работает в штатном режиме", - отметил Ливинский.

Ранее информацию о пожаре на ТЭЦ-12 опровергло столичное управление МЧС. "Заявка поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы по адресу: Бережковская набережная, дом 16 от очевидцев, которые сообщили о нехарактерном темном дыме", - сообщили в московском ГУ МЧС РФ. Прибывшие на место пожарные расчеты проверили это сообщение. "Ситуация на ТЭЦ штатная, идет стандартный технологический процесс - продувка котлов", - сказали в ведомстве, отметив, что информация о пожаре не подтвердилась.

О том, что на ТЭЦ-12 в Москве произошло возгорание, ранее сегодня со ссылкой на очевидцев сообщили некоторые СМИ.

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