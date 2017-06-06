В Шанхае создан Центр российско-китайского биомедицинского сотрудничества

ШАНХАЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Соглашение о создании Центра российско-китайского биомедицинского сотрудничества подписано в Шанхае представителями научных и деловых кругов Китая и России. Документ был принят в ходе мероприятия "Встреча в Чжанцзян (парк высоких технологий - прим. ТАСС) и Форум ПуЭ (район Шанхая Пудун и Россия - прим. ТАСС)", которое приурочено к годовщине открытия представительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в Шанхае, который выступает партнером форума.

Под соглашением о создании центра поставили свои подписи представители СПбПУ, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена и Российской Фотодинамической Ассоциации. С китайской стороны в проекте принимают участие Пудунская отраслевая ассоциация биологической индустрии и Шанхайский бизнес-инкубатор ПуЭ.

"Исследования будут проводиться в области изучения строения клеток, создания новых препаратов, особенно, антибиотиков, которые воздействуют на уровне генных структур, а не организма в целом. Будут и исследования в области ортопедии, создания искусственных тканей и сосудов для организма человека, а также приборов, которые могут на ранней стадии обнаруживать, используя эффект Доплера, сердечно-сосудистые заболевания", - рассказал в беседе с корр. ТАСС ректор СПбПУ Андрей Рудской, принявший участие в церемонии подписания.

"Темы будут как раз на злобу дня с точки зрения ведения исследований в тех областях, которые являются болезнью XXI века: сердечно-сосудистая, опорно-двигательная системы, создание альтернативных элементов человеческого тела как сосудов, так и суставов. Это все то, что сегодня требует радикального вмешательства именно в процедуры лечения человека, и мы будем как раз совместно в этой области работать", - уточнил он.

По словам ректора, принимающие в этом проекте стороны планируют по два раза в год собираться попеременно в Китае и России для обсуждения текущих проблем и задач, а также построения планов на будущее. "Конечно же мы рассчитываем получить финансирование как со стороны китайского правительства, так и Российской Федерации для ведения этого сотрудничества", - сказал ректор СПбПУ.

Основная цель открывшегося 6 июня форума - продвижение научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем на основе внедрения инновационных технологий, предоставление рабочей площадки для русскоговорящих ученых на территории Китая, создание Совместного инжинирингового центра и Центра трансфера технологий, а также содействие китайской стороне в создании совместных научно-исследовательских центров, оффшорных инкубаторов и рабочей площадки для высококвалифицированных специалистов в России. В этом году он посвящен сотрудничеству России и Китая в области биомедицинских технологий, поэтому не случайно, что мероприятие проводится в парке высоких технологий Чжанцзян (новый район Шанхая Пудун) - основной площадке развития инновационной биомедицины Китая.