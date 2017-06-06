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Минтруд изучает опыт Сахалина по стимулированию рождаемости

Общество
6 июня, 9:35 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

По словам Максима Топилина, на Сахалине есть хорошие программы по обеспечению семей жильем, стимулированию погашения ипотечных кредитов при рождении детей, материальная поддержка студенческих семей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Министерство труда и социальной защиты РФ заинтересовалось опытом Сахалинской области по стимулированию рождаемости, сообщил глава министерства Максим Топилин на брифинге в Южно-Сахалинске.

"На Сахалине хорошие программы по поддержке рождаемости. Есть хорошие программы по обеспечению семей жильем, стимулированию погашения ипотечных кредитов при рождении детей, материальная поддержка студенческих семей. Мы здесь решили собраться, чтобы посмотреть, как эти программы работают", - сказал Топилин, говоря о совещании по демографической политике, которое он провел в режиме видеоконференцсвязи с представителями дальневосточных регионов.

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Министр отметил, что в предыдущем квартале рождаемость в РФ несколько снизилась, но Сахалинская область обладает неплохим заделом по суммарному коэффициенту рождаемости - в прошлом году он был выше двух, что больше, чем нужно для естественного прироста населения.

"В России сейчас тенденция - увеличение возраста матери при рождении первого ребенка, поэтому очень важно поддерживать и молодые семьи, в том числе студенческие, чтобы они имели материальную возможность рожать и нормально воспитывать детей", - сказал министр.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что региональные власти готовы рассмотреть вопрос об увеличении стипендии для студенческих семей, которая сейчас составляет 14 тыс. рублей. Кроме того, студентам предлагается компенсировать часть трат на съем жилья.

"Сейчас мы вводим новую меру поддержки - это продуктовые наборы семьям, имеющим ребенка и находящимся в трудном финансовом положении. Мы считаем, что нужно вывести уровень дохода семьи на новую планку. Нужно, чтобы совокупный доход семьи составлял примерно два с половиной прожиточных минимума, тогда это будет более-менее ощутимо", - сказал Кожемяко.

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Топилин, Максим Анатольевич
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