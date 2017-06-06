МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил важность сохранения красоты и чистоты русского языка. "Конечно, язык - это живой организм, он меняется, но нам важно сохранять его красоту и чистоту, - заявил он в поздравлении с Днем русского языка, опубликованном на сайте кабмина. - Мы этим вопросам уделяем серьезное внимание".

Ярким подтверждением этому он назвал с успехом прошедшие Годы русского языка, культуры и литературы, а также уникальную образовательную акцию "Тотальный диктант", которая помогает каждому человеку проверить свое знание русского языка. "И таких инициатив должно быть как можно больше, ведь, по словам Константина Паустовского: "Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. С русским языком можно творить чудеса!", - процитировал Медведев.

Он напомнил, что 6 июня, в день рождения Александра Пушкина миллионы людей в нашей стране и далеко за ее пределами вспоминают великого поэта и читают его стихи. "Благодаря Пушкину у нас есть современный литературный язык, а его живое слово и сегодня учит думать, чувствовать, украшает жизнь, - подчеркнул глава правительства. - Это наше национальное богатство приумножили многие выдающиеся писатели. И неудивительно, что все больше людей в самых разных странах изучают язык Тургенева и Достоевского, Толстого и Чехова, Бунина и Солженицына. Ведь это помогает лучше узнать Россию, познакомиться с нашей историей, литературой и культурой".

Премьер отметил и роль соотечественников за рубежом в популяризации русского языка. "Многомиллионный русский мир вдали от Родины сохранил все лучшее, чем обладает наш народ, - традиции, обычаи и, конечно, несгибаемый русский характер, - заявил Медведев. - Трудно переоценить и такую важнейшую миссию языка, как средство межнационального общения, в первую очередь на пространстве СНГ. Его уникальную способность сближать разные народы".