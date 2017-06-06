Россияне считают, что высокие зарплаты должны быть в сельском хозяйстве и науке

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Большинство россиян в числе сфер деятельности, в которых должны быть самые высокие зарплаты, назвали сельское хозяйство и научные исследования. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Наименее доходной почти три четверти россиян (74%) назвали с/х отрасль. При этом такое положение вещей наши сограждане считают неправильным: из того же перечня отраслей 61% опрошенных назвал именно сельское хозяйство сферой, зарплаты в которой должны быть максимально высокими. Около половины респондентов (45%) в этом контексте отмечают научные исследования, разработки", - говорится в сообщении. При этом "антирейтинг" профессий возглавили производители табака и табачных изделий: по мнению 37% россиян, именно они должны получать самые низкие зарплаты.

Опрос ВЦИОМ также выявил, какие отрасли россияне считают самыми прибыльными на сегодняшний день: в их число респонденты включили добычу нефти и газа (81%), финансовую и страховую деятельность (37%), производство кокса и нефтепродуктов(32%) и производство табака (18%). Наименее оплачиваемыми сферами деятельности россияне наряду с сельским хозяйством и научными разработками назвали производство текстильных изделий (26%), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (18%).

"Здесь, с одной стороны, сочувствие к тем, кто получает за свой труд слишком мало, несколько абстрактные представления о справедливости, важности "людей труда". С другой, возможно, - здравый смысл, подсказывающий, без каких отраслей страна не сможет выжить или удержаться среди развитых стран, а без каких - скорее всего сможет обойтись, как с производством табачных изделий", - прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 26-27 мая методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.