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Матвиенко обеспокоена попытками вытеснения русского языка в ряде стран бывшего СССР

Общество
6 июня, 11:49 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 6, июня. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила, что это вызывает обоснованную тревогу, так как с конца XX века число русскоговорящих людей в мире значительно сократилось

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ЯЛТА, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность попытками вытеснения русского языка в ряде стран бывшего СССР и введением ограничений на использование русского в ряде иностранных государств. Об этом она заявила, выступая на III Международном Ливадийском форуме.

По ее словам, русская словесность сталкивается с серьезными трудностями, что вызвано рядом причин. "Это и непрекращающиеся попытки вытеснения русского языка из школьных классов и студенческих аудиторий в странах бывшего СССР, и дискриминационная политика ряда государств, введение ограничений на использование русского языка в политической и деловой сфере, а также в СМИ", - сказала она.

Матвиенко отметила, что это вызывает обоснованную тревогу, так как с конца XX века число русскоговорящих людей в мире значительно сократилось. По мнению спикера Совфеда, эту тенденцию необходимо преодолеть. "Для полноценного возрождения в мире интереса к русскому языку нам предстоит вести постоянную серьезную работу", - констатировала сенатор.

Прежде всего, считает она, это создание программ, поощряющих изучение русского языка за рубежом. Кроме того, по мнению Матвиенко, необходимо создавать адресные программы методической помощи преподавателям-русистам, развивать интерактивное образование, мотивировать молодежь к изучению русского языка.

Ливадийский форум, который приурочен к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России, стал правопреемником проводившегося до 2013 года украино- российского форума "Взаимодействие". Это открытая общественно-политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив русского мира. Традиционное место проведения форума - Ливадийский дворец и Воронцовский дворец Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

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