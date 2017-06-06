Матвиенко обеспокоена попытками вытеснения русского языка в ряде стран бывшего СССР

ЯЛТА, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность попытками вытеснения русского языка в ряде стран бывшего СССР и введением ограничений на использование русского в ряде иностранных государств. Об этом она заявила, выступая на III Международном Ливадийском форуме.

По ее словам, русская словесность сталкивается с серьезными трудностями, что вызвано рядом причин. "Это и непрекращающиеся попытки вытеснения русского языка из школьных классов и студенческих аудиторий в странах бывшего СССР, и дискриминационная политика ряда государств, введение ограничений на использование русского языка в политической и деловой сфере, а также в СМИ", - сказала она.

Матвиенко отметила, что это вызывает обоснованную тревогу, так как с конца XX века число русскоговорящих людей в мире значительно сократилось. По мнению спикера Совфеда, эту тенденцию необходимо преодолеть. "Для полноценного возрождения в мире интереса к русскому языку нам предстоит вести постоянную серьезную работу", - констатировала сенатор.

Прежде всего, считает она, это создание программ, поощряющих изучение русского языка за рубежом. Кроме того, по мнению Матвиенко, необходимо создавать адресные программы методической помощи преподавателям-русистам, развивать интерактивное образование, мотивировать молодежь к изучению русского языка.

Ливадийский форум, который приурочен к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России, стал правопреемником проводившегося до 2013 года украино- российского форума "Взаимодействие". Это открытая общественно-политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив русского мира. Традиционное место проведения форума - Ливадийский дворец и Воронцовский дворец Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.