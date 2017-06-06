Слушания в Госдуме по программе реновации. Видеотрансляция

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В Госдуме проходят слушания, посвященные поправкам ко второму чтению к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы. В заседании участвуют 300 москвичей, дома которых попадают в программу по сносу хрущевок.
Заявленная тема - "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда". Слушания ведет председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Кроме москвичей, которых коснется реновация, на слушаниях присутствуют вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин.
Второе чтение законопроекта о реновации запланировано в Госдуме на 9 июня.