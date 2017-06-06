Омбудсмен просит проверить приказ врачам сообщать МВД о лишенных девственности школьницах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой проверить законность приказа регионального Минздрава, который обязал главных врачей больниц сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних девушек. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Согласно приказу Минздрава Саратовской области, на главных врачей возложена обязанность по информированию органов внутренних дел и регионального управления по охране материнства и детства о случаях поступления несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии беременности, а также в случае выявления нарушения целостности девственной плевы или заболеваний, передающихся половым путем.

В пресс-службе детского омбудсмена отметили, что некоторые положения этого документа вызвали сомнения и неоднозначную реакцию профессионального и родительского сообщества.

"За разъяснениями, соответствует ли приказ Министерства здравоохранения Саратовской области "О предоставлении информации" федеральным нормативно-правовым актам, Анна Кузнецова обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Законность данного приказа детский омбудсмен попросила проверить прокурора Саратовской области Сергея Филипенко", - говорится в сообщении пресс-службы.