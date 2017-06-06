Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

КИРОВ, 6 июня./ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию, водосвятный молебен и возглавил Великорецкий крестный ход от берега реки Великой до Никольского собора села Великорецкого Кировской области, передает корреспондент ТАСС.

"Великорецкий ход самый большой по протяженности и самый древний из сохранившихся вековечных крестных ходов. И я хотел бы принести величайшую благодарность вам, православным земли Вятской, что вы сохранили эту традицию. И до сих пор Великорецкий крестный ход является событием общецерковного значения", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что каждый человек, прошедший этот маршрут, совершил подвиг. "Крестный ход - это подвиг. И мы можем не только крестный ход, мы можем совершить и многие другие подвиги. Подвиг это всегда движение вперед", - подчеркнул он.

Патриарх также вознес молитвы о мире на Украине и спокойствии и процветании российской земли.

История и современность

Великорецкий крестный ход - один из самых продолжительных и древних крестных ходов в России. Он проходит ежегодно с 3 по 8 июня и собирает десятки тысяч паломников Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в подворье Трифонова мужского монастыря села Великорецкое.

Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки Великой, отсюда пошло его название - Великорецкий.

Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой (позже - Киров). Хлыновцы дали обет ежегодно приносить икону на место явления. До 1777 года крестный ход совершался водным путем по Вятке и Великой на лодках и плотах, потом стал проходить по суше.

В XVI веке по приказу царя Ивана IV образ был доставлен из Хлынова в Москву. По пути следования от него исцелялись больные и творились чудеса. По указу царя один из приделов строящегося в то время храма Василия Блаженного был освящен в честь Великорецкой иконы святителя Николая. С этого времени почитание Великорецкого образа начинается по всей Руси. Второй раз чудотворная икона была принесена в Москву в XVII веке по приказу царя Михаила Федоровича.

День празднования иконе (6 июня по новому стилю) был установлен в 1668 году.

В 1935 году при разрушении кафедрального собора в Кирове чудотворная икона была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930-х и официально восстановлен в 1989 году. Вместо утраченной иконы верующие несут один из ее списков (копий).

В 2000 году Патриарх Московский и всея Руси Алексей II присвоил крестному ходу статус всероссийского.