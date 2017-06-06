Медведев получил в подарок виртуальный читательский билет электронной библиотеки "ЛитРес"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев получил во вторник в подарок виртуальный читательский билет для пользования библиотечным каталогом литературы в электронном формате "ЛитРес: Библиотека". Соответствующий сертификат вручил главе правительства гендиректор корпорации "Российский учебник", член совета директоров компании "ЛитРес" Александр Брычкин.
Он передал премьеру сертификат на доступ к этой платформе, когда глава правительства общался с издателями в рамках ежегодного книжного фестиваля на Красной площади. "Я удачно захожу: то читательский билет подарят, то сертификат", - пошутил в ответ Медведев, которому в прошлом году преподнесли в подарок читательский билет Национальной электронной библиотеки.
Как отметил глава Роспечати Михаил Сеславинский, такие же сертификаты получат и другие члены правительства. "Послезавтра (в четверг) заседание правительства, и чтобы уравнять в правах и вас, и ваших заместителей, и членов правительства, мы подготовили полный пакет карточек - 30 карточек для входа на платформу "ЛитРес", - сказал Сеславинский.
"ЛитРес: Библиотека" располагает одним из самых больших библиотечных каталогов актуальной литературы в электронном формате: более 200 тыс. электронных и аудиокниг, среди которых - актуальные бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках.