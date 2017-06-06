Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев получил в подарок виртуальный читательский билет электронной библиотеки "ЛитРес"

Общество
6 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Такие же сертификаты получат и другие члены правительства, сообщил глава Роспечати Михаил Сеславинский

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев получил во вторник в подарок виртуальный читательский билет для пользования библиотечным каталогом литературы в электронном формате "ЛитРес: Библиотека". Соответствующий сертификат вручил главе правительства гендиректор корпорации "Российский учебник", член совета директоров компании "ЛитРес" Александр Брычкин.

Он передал премьеру сертификат на доступ к этой платформе, когда глава правительства общался с издателями в рамках ежегодного книжного фестиваля на Красной площади. "Я удачно захожу: то читательский билет подарят, то сертификат", - пошутил в ответ Медведев, которому в прошлом году преподнесли в подарок читательский билет Национальной электронной библиотеки.

Как отметил глава Роспечати Михаил Сеславинский, такие же сертификаты получат и другие члены правительства. "Послезавтра (в четверг) заседание правительства, и чтобы уравнять в правах и вас, и ваших заместителей, и членов правительства, мы подготовили полный пакет карточек - 30 карточек для входа на платформу "ЛитРес", - сказал Сеславинский.

"ЛитРес: Библиотека" располагает одним из самых больших библиотечных каталогов актуальной литературы в электронном формате: более 200 тыс. электронных и аудиокниг, среди которых - актуальные бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама