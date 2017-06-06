Пострадавшие от теракта в Беслане получат 310 млн руб. на жилье

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минстрой разработал проект постановления правительства РФ, согласно которому в бюджет Республики Северная Осетия - Алания в 2017 году планируется направить более 309 млн рублей для денежных выплат на получение жилья пострадавшим в результате террористического акта в школе в Беслане в 2004 г. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, предполагается дополнительно выделить правительству республики в 2017 году около 309,6 млн рублей на завершение мероприятий по жилищному обустройству пострадавших в результате теракта граждан. Как говорится в пояснительной записке, за счет этих средств будет оказана поддержка по обеспечению жильем 208 семьям или 473 гражданам. Еще 1 млн рублей остался в бюджете республики с предыдущих годов финансирования, он также пойдет на завершение мероприятий по жилищному обустройство пострадавших.

"Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется в целях улучшения их жилищных условий, а также переселения (отселения) из занимаемых жилых помещений", - говорится в записке. Отмечается, что обеспечение жильем пострадавших осуществляется в форме предоставления им единовременной денежной выплаты, размер которой эквивалентен расчетной стоимости жилого помещения, соответствующего нормативу, установленному для семей разной численности. Расчет о выплате произведен исходя из средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в республике на первый квартал 2017 года в размере 29 тыс. 792 руб.

Согласно документу, единовременную денежную выплату смогут получить пострадавшие в результате теракта граждане, зарегистрированные по месту жительства в республике, а также члены семей, постоянно проживавшие с погибшими в результате теракта гражданами республики, которые были зарегистрированы там по месту жительства. К членам семьи погибшего гражданина, в соответствии с документом, относятся проживавшие совместно с ним супруг или супруга, дети и родители погибшего.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал учебного заведения более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате погибли и позднее скончались от ранений 335 человек, из них 186 детей. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.