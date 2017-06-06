Володин: в Думе создадут рабочую группу с участием граждан по доработке проекта реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по доработке законопроекта о реновации с учетом мнений, высказанных на проходящих в нижней палате парламентских слушаниях, будет создана в Госдуме. В нее войдут граждане, высказавшие на слушаниях свою позицию, в том числе выступившие с критикой программы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Слушания, посвященные обсуждению поправок ко второму чтению законопроекта о реновации столичного жилого фонда, идут уже 4 часа, тем не менее спикер призвал присутствующих не расходиться. "Мы еще не расходимся. Нам еще нужно создать рабочую группу, исходя из того, что разные мнения здесь звучали", - заявил он. В том числе он указал на позицию тех, кто "критично высказывал свою точку зрения".

"Мы должны с вами выстроить коммуникации и дальше смотреть, как будем работать над законом", - подчеркнул Володин. "Не уходите, кто высказал критичные замечания, мы создадим рабочую группу", - добавил спикер.

"Учитывая, что есть те, кто высказывает свои предложения и несогласие, было бы правильно начать отработку вопросов, которые поднимались. Давайте сформируем рабочую группу, которую возглавит вице-спикер, депутат от Москвы Петр Толстой", - продолжил Володин. По его словам, в нее будут включены представители всех думских фракции и те москвичи, которые высказывали опасения по проекту реновации.

"Возможно, мы найдем с вами решения, которые сегодня не найдены. Мы в постоянном диалоге с мэрией Москвы, вам будет проще достучаться, чтобы получить ответы на волнующие вопросы", - резюмировал спикер.

В Госдуме 6 июня проходят широкие парламентские слушания по теме "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда". В слушаниях, которые ведет спикер нижней палаты Вячеслав Володин, принимают участие 450 человек, 300 из которых - москвичи, дома которых попадают в программу реновации. На слушания также приехали зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин.