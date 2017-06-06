Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном может стать следующим объектом, переданным РПЦ

ВЛАДИМИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, где расположен известный Музей хрусталя, может стать следующим объектом, который Владимиро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) передаст РПЦ. Об этом в ходе пресс-конфренции сообщил генеральный директор ВСМЗ Игорь Конышев.

"Максимальный срок ожидания ответа от Росимущества шесть лет, то есть один из первых объектов, который может выйти из состава ВСМЗ, - это Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном", - отметил Конышев, добавив, что заявка на передачу здания была подана церковью в 2013 году.

Как уточнил гендиректор ВСМЗ, на сегодняшний день из 73 зданий музея, 30 являются религиозными объектами, а ранее ВСМЗ уже передал церкви 17 строений. Сейчас на рассмотрении в Росимуществе находятся шесть заявок РПЦ о передаче зданий.

Вопрос о возвращении имущества церкви обострился во Владимирской области в середине мая, когда стало известно о том, что в 2017 году поступили заявки на передачу символа города - Золотых ворот во Владимире, а также Спасо-Преображенского собора и Знаменской церкви в Суздале.

Новость об этом вызвала обеспокоенность общественности, а губернатор Владимирской области Светлана Орлова даже предложила привлечь к решению этого вопроса президента Союза музеев России Михаила Пиотровского.

"Мы считаем нецелесообразной передачу объектов в ведение РПЦ, мы настроены на диалог с РПЦ и на совместное существование", - сказал Конышев.

Он подчеркнул, что в случае принятия решения о передаче Георгиевского собора церкви, Музей хрусталя готов переехать в здание бывшей богадельни, где сегодня находится администрация города. Соответствующий проект уже подготовлен и предусматривает увеличение музейных площадей в 2,5 раза.

О музее

Владимиро-Суздальский музей-заповедник был образован в 1958 году. В настоящее время в его состав входят памятники архитектуры, расположенные в трех города - Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, а также в Боголюбово, Кидекше и Муромцево. Георгиевский собор в полуразрушенном состоянии отошел музею в 1974 году, на реставрацию памятника архитектуры понадобилось семь лет.

Собор был построен в 1892-1903 годах по проекту профессора Академии художеств Леонтия Бенуа. Внутренний облик храма украшают колонны из лабрадорита, мозаики и полотно Виктора Васнецова "Страшный суд". Коллекция стекла насчитывает на сегодняшний день 11 тыс. 730 предметов основного и 603 предмета научно-вспомогательного фонда.

Игорь Конышев был назначен на должность гендиректора ВСМЗ в июне 2016 года. Предудущее руководство музея занимало жесткую позицию по вопросу передачи Георгиевского собора, неоднократно заявляло о невозможности переезда крупнейшего собрания отечественного хрусталя в другое помещение.