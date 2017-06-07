В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

"Ъ": Кудрин рекомендует сократить на 30% число госслужащихЭкономика и бизнес 7 июня, 5:24
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию СШАПолитика 7 июня, 5:12
Двум фанатам сборной Англии пожизненно запрещено посещать матчи за нацистские жестыСпорт 7 июня, 4:59
Путин: Россия предоставила убежище Сноудену как борцу с нарушениями прав человекаПолитика 7 июня, 4:45
WP: Трамп просил директора нацразведки отвлечь внимание ФБР от ФлиннаМеждународная панорама 7 июня, 4:23
СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром КличкоСпорт 7 июня, 3:53
Иванов: закон о жестоком обращении с животными могут принять до конца летней сессииОбщество 7 июня, 3:49
ABC: глава минюста США готов уйти в отставку из-за разногласий с ТрампомМеждународная панорама 7 июня, 3:42
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессыПолитика 7 июня, 3:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области, скорость шквалистого ветра при ливневых дождях может достигать 24 м/с, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
"По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по Калининградской области с утра 7 июня ожидаются ливневые дожди, грозы, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с, местами град", - говорится в сообщении ведомства.
Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует жителям региона в этих условиях непогоды "соблюдать особую осторожность, без необходимости не выходить из дома, не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередачи". Выход в море и внутренние водоемы при таких погодных условиях крайне опасен для жизни.