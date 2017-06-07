Иванов уверен, что закон о жестоком обращении с животными примут до конца летней сессии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Закон о жестоком обращении с животными, одобренный в первом чтении еще в 2011 году, будет принят парламентом до конца летней сессии 2017 года, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В данный момент идет подготовка документа ко второму чтению, сообщил он в интервью газете "Коммерсантъ".

"Я почти на 100% уверен, что закон во втором чтении, да и в третьем, и в Совете Федерации будет принят до окончания этой летней сессии. Вы знаете, я не могу вспомнить какой-то законопроект, который получал такое количество предложений, поправок. По-моему, учли все что только можно. И невозможно", - сказал Иванов.

По его словам, впервые в российской истории в законе будет констатировано, что животное может испытывать чувство страха, чувство боли.

"А до этого-то у нас животное считалось вещью. Вот в этом концептуально новелла, если хотите, закона... Впервые в стране создается совершенно новая для нас сфера правового регулирования. Это общественные отношения, связанные с обращением с домашними, безнадзорными животными, дикими животными, животными в цирке, в зоопарке", - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что смысл закона - прописать общие правила на федеральном уровне с возможностью корректировки отдельных нюансов на законодательном уровне регионов.

"Первое, многоквартирные дома мегаполисов, где предлагается ввести полный запрет на содержание животных по перечню, устанавливаемому правительством. Уже сейчас можно сказать, что это все хищники и ядовитые живые существа", - отметил спецпредставитель президента РФ.