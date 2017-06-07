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Более 70% россиян доверяют товарам, сделанным в России

Общество
7 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Отмечается, что такой уровень доверия к российским поварам присущ только продовольственному рынку

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 70% россиян положительно относятся к товарам, произведенным в России, и только 3% - негативно. Об этом заявила директор по развитию исследовательской компании Gfk Rus Екатерина Степанюк, выступая на "Неделе российского ритейла".

"По нашим данным, это данные всероссийского опроса, 71% опрошенных положительно относятся к товарам, произведенным в России. 26% - нейтрально и всего лишь 3% отрицают эту позицию", - сказала она.

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что такой уровень доверия к российским поварам присущ только продовольственному рынку.

"Есть у меня ощущение, что это продовольствие", - сказал он.

Степанюк отметила, что в 2016 году россияне стали возвращаться к докризисной модели потребления. При этом объем FMCG-потребления (товары повседневного спроса - ред.) в прошлом году снизился на 1,3%.

"Выбор более дешевых продуктов мы действительно наблюдали за 2015-2016 года, но в конце прошедшего года этот тренд себя изжил. Потребитель становится другим, и для нас это некий сигнал потепления на рынках", - отметила она.

При этом люди перестают выбирать исключительно дешевые товары, добавила Степанюк. "По итогам 2016 года мы видим рост в натуральном объеме в таких сегментах мясного рынка, как свинина и индейка, хотя стоимость этих продуктов несколько выше, например, чем у курицы", - пояснила она.

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