Исследование: молодежь в РФ больше всего тревожится за самореализацию и жизнь близких

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российскую молодежь больше всего тревожит перспектива не реализовать себя в жизни, также молодые люди переживают за своих близких и боятся остаться без средств к существованию; главной целью в жизни подавляющее большинство считает создание хорошей семьи. Таковы результаты всероссийского исследования "Ценностные ориентиры российской молодежи", проведенного Государственным университетом управления в рамках подготовки ежегодного доклада Федерального агентства по делам молодежи.
Согласно результатам опроса, презентованным в ТАСС, 49,6% молодых людей боятся "не реализовать себя в жизни", 41,2% испытывают беспокойство за свою жизнь и жизнь своих близких. На третьем месте в рейтинге тревог стоит перспектива остаться без средств к существованию (38,7%). Примерно столько же респондентов (38,5%) заявили, что боятся остаться без друзей, быть одинокими, 36,8% опасаются проблем с устройством на работу.
Примерно каждый третий опрошенный указал, что боится не встретить любимого человека и переживает из-за проблем с учебой. Чуть меньше молодых людей (27,9%) сказали, что тревожатся из-за того, что могут не создать семью.
В наименьшей степени молодежь тревожит невозможность получить хорошее образование (22%), "несовершенство государства" (21,1%), риск потерять работу (15,8%), ограничения и контроль со стороны государства (15,2%).
Среди жизненных целей чаще всего участники опроса называли "иметь хорошую семью" (77,7%), "жить в достатке" (67,9%), "устроиться на хорошую работу" (62,7%).
Более половины респондентов (59,3%) ставят перед собой цель иметь собственную квартиру, чуть меньше (53,5%) - получить хорошее образование.
Приносить пользу другим людям хотят 49,3% молодых людей.
Самыми непопулярными жизненными целями среди молодежи являются возможность занимать высокое положение в обществе (27,4%), "власть, возможность руководить другими людьми" (15,5%), "получить всеобщее признание, прославиться" (15,2%).
Опрос проводился весной в 76 населенных пунктах во всех федеральных округах, выборка составила 1600 человек в возрасте от 16 до 24 лет.