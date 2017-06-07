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Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду

Общество
7 июня, 14:34 дата обновления: 7 июня, 14:46 UTC+3

Документ предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Документ опубликован на официальном интернет- портале правовой информации.

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Так, закон вносит изменения в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые дополняются новыми статьями -110.1 и 110.2 - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

Согласно закону, организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также путем призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Кроме того, склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. При этом содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации или орудий свершения самоубийства наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Доведение до самоубийства несовершеннолетнего, беременной женщины, а также в публичном выступлении через СМИ и интернет предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Согласно закону, склонение несовершеннолетнего к совершению действий, представляющих опасность для его жизни, наказывается штрафом до 100 тыс. рублей.

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