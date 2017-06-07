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Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков

Общество
7 июня, 15:06 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

В результате вырубки леса и выпаса скота на юге Кольского полустрова образовались подвижные пески, которые активно надвигаются на устьевую часть реки Варзуга

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МУРМАНСК, 7 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Проект по спасению уникальной реки Варзуга и окружающей территории от надвигающихся песков начат в Мурманской области. Как сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь инициировавшего проект Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дмитрий Рябов, экологи намерены решать проблему вместе с местным населением, в том числе привлекая в активному сотрудничеству школьников.

"Проект "Создание лесозащитной полосы на берегу реки Варзуга с привлечением жителей сел Варзуга и Кузомень" призван спасти одну из самых чистых рек Кольского полуострова", - сказал он.

Надвигающиеся пески

Река Варзуга на юге Кольского полуострова во многом уникальна. В ней сохранилось крупнейшее в Европе стадо дикой семги (атлантический лосось), при этом рыба живет в естественной, не пострадавшей от человеческой деятельности среде обитания. Эксперты называют реку одной из самых чистых в регионе. "Она очень чистая и может быть использована как эталон реки, не подвергшейся воздействию человека по сравнению с загрязненными реками Скандинавии", - отметил представитель фонда.

Однако, как пояснили в фонде, на устьевую часть реки последние десятилетия активно надвигаются пески. Они образовались в результате вырубки леса и выпаса скота в середине XIX века и уже достаточно долго под воздействием ветра засыпают окрестные леса, реку и населенный пункт Кузомень, фактически превращая территорию в заполярную пустыню.

По данным экологов, площадь подвижных песков в настоящее время составляет 1600 га. Миллионы кубометров песка, принесенного ветрами в реку Варзугу, изменили судоходный участок устья. Берега реки размываются, река меняет свое русло. "Лет через 15-20 село Кузомень может оказаться на острове или будет смыто", - сказали в фонде.

Лес поможет спасти реку

Спасать реку и село экологи намерены озеленением. Это должен быть посев многолетних трав, затем - высадка деревьев. "Для начала необходимо провести опытные посадки смешанных пород (и лиственные, и хвойные) из посевного и посадочного материала местного происхождения на берегу реки и вокруг села по разработанной специально для данной территории методике. В дальнейшем надо внедрять полученный опыт для остальной территории "кузоменской пустыни", - сказал Рябов.

Первые опытные работы были проведены в прошлом году. В мае и июне 2016 года в селе Кузомень на берегу реки Варзуга высадили 6 тыс. деревьев, преимущественно это были саженцы сосны лапландской и березы пушистой, а также ольхи кольской, ели сибирской и ивы филиколистной.

В это году основные работы по проекту планировалось начать в первых числах июня. Однако из-за необычно холодной и снежной погоды, продержавшейся весь май, земля еще не прогрелась, и посадку растений в полном объеме провести не удалось. К работам активно привлекаются жители сел Варзуга и Кузомень, а также местные школьники.

"Школьники сами выполняют работу природоохранной направленности, результаты которой будут заметны на протяжении многих лет", - сказал глава Баренц-отделения фонда Олег Суткайтис. Детей планируется привлечь и к обслуживанию местного питомника, в котором будет выращиваться основная часть саженцев для высадки близ села Кузомень.

Сколько всего необходимо высадить деревьев для спасения реки и села и какой срок это займет, в фонде пока сказать затрудняются. Но ближайшая общественная акция по посадке деревьев пройдет до конца июня.

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