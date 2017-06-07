В проект о реновации после принятия во втором чтении могут внести новые поправки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Законопроект о реновации жилого фонда в Москве после принятия во втором чтении может снова быть возвращен к этой процедуре (второе чтение) для внеcения дополнительных поправок. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам первого заседания рабочей группы по доработке инициативы.

"Я допускаю (возвращение законопроекта после принятия во втором чтении), законодательная возможность есть у депутатов. Поэтому мы имеем право работать над законом столько, сколько нужно, чтобы дать гражданам максимально прозрачную, понятную процедуру, чтобы не осталось вопросов, которые людей смущают. В этом цель нашего диалога, чтобы понять, какие есть вещи, которые еще не прописаны в законе", - заявил он.

При этом он исключил возможность отложить запланированное на пятницу 9 июня рассмотрение инициативы Госдумой во втором чтении. "Мы имеем право по закону вернуть проект во второе чтение для довнесения значимых поправок, но мы хотим сейчас провести второе чтение, чтобы у людей снять те озабоченности, которые у них возникли после того, как они прочитали законопроект в первом чтении", - пояснил вице-спикер, возглавляющий рабочую группу.

"Мы хотим, чтобы жители увидели поскорее (редакцию законопроекта) второе чтение, чтобы они увидели, что мы те озабоченности, которые были, снимаем и вопросы эти решаем", - подчеркнул он.

Накануне в ходе парламентских слушаний в Госдуме, на которых присутствовали москвичи, чьи дома участвуют в программе реновации, спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил о создании рабочей группы по доработке законопроекта о реновации с учетом озвученных мнений. В группу вошли жители планируемых к сносу домов, а также представители всех думских фракций, включая глав профильного комитета и комитетов-соисполнителей. Володин принял участие в ее первом заседании.

По словам Толстого, "Володин подчеркнул, что эта работа (в рамках рабочей группы) и есть выполнение поручения Владимира Путина по защите прав граждан". "Госдума - это место для дискуссий и выработки позитивных и справедливых решений для большинства граждан России, в данном случае - жителей Москвы", - отметил Толстой.

Он выразил уверенность, что москвичи будут удовлетворены результатами этой работы, добавив вместе с тем, что "100% жителей столицы ни одно решение властей Москвы удовлетворить не может". "Мы постараемся выстроить работу максимально открыто со всеми, чтобы максимально защитить права граждан", - указал вице-спикер.