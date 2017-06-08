На выставке ЭКСПО-2017 в Астане будет представлена экспозиция Центра "Амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Экспозиция Центра "Амурский тигр", посвященная деятельности по сохранению редкого полосатого хищника, будет представлена на Всемирной выставке ЭКСПО-2017, которая пройдет с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана Астане, сообщила пресс-служба Центра.
"Экспозиция площадью почти 90 кв. м займет одно из ключевых мест в национальном павильоне России. Она разделена на шесть тематических зон. Каждая из зон в деталях рассказывает о работе, которую ежедневно проделывают неравнодушные люди, ради сохранения одного из самых редких хищников на земле. Так посетители выставки благодаря технологии панорамного видео смогут переместиться на Дальний Восток России и выпустить тигрицу Филиппу, найденную в 2015 году у села Филипповка, в дикую природу, встретиться с целой тигриной семьей: тигром Борисом и тигрицей Светлой", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на экспозиции будет представлен макет одной из станций, позволяющих изучать тигров в ареале обитания. В зоне видео гостям будут доступны уникальные кадры амурских тигров, снятые в дикой природе, а также видеоотчеты о работе Центра "Амурский тигр" и реализованных им проектов: "Обеспечение работы службы охотничьего надзора Приморского края"; "Возвращение тигра Владика и тигрицы Филиппы в дикую природу"; "День тигра во Владивостоке"; "Студенческий отряд "Тигр" и др.
Узнать больше об амурском тигре и среде его обитания, познакомиться со всеми проектами, реализуемыми для его сохранения, можно на интерактивной информационной станции. Для тех, кто уверен в своих силах, доступна викторина. Смогут увидеть посетители и две скульптурные работы, выполненные в рамках арт-проекта "Парад диких кошек". Роспись этих амурских тигров стилизована под национальные узоры: русскую гжель и традиционный узор коренных жителей Дальнего Востока - удэгейцев.
Центр "Амурский тигр" - автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цели Центра - изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно- просветительских проектов.
Всемирная выставка ЭКСПО или WorldExpo проводится в разных странах с 1851 года, каждая выставка имеет отдельную тему. Тема выставки ЭКСПО-2017 - "Энергия Будущего". На данный момент участие в выставке подтвердили представители 112 стран. Россия на ЭКСПО-2017 займет павильон площадью 1008 кв. м. Посмотреть его расположение можно на карте. На выставке ожидается более 2 млн посетителей, включая глав государств, руководителей крупнейших мировых компаний и международных организаций.