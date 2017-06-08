Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Коллекция Дэвида Рокфеллера будет продана с аукциона, возможно, за $700 млн

Общество
8 июня, 3:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Отмечается, что распродажа картин, мебели и антиквариата будет проведена в соответствии с пожеланием миллиардера направить большую часть его состояния на цели благотворительности

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Личная коллекция миллиардера Дэвида Рокфеллера (1915-2017), насчитывающая около 2 тысяч произведений искусства, будет продана с аукциона весной будущего года. Об этом сообщил в среду аукционный дом Christie's.

По его данным, распродажа картин, мебели и антиквариата "будет проведена в соответствии с пожеланием Дэвида Рокфеллера направить большую часть его состояния на цели благотворительности и предоставить помощь организациям в сфере культуры, образования, медицины и экологии".

"Мы рады в партнерстве с аукционным домом Christie's создать возможности для сбора значительных средств на цели благотворительности, которые столь важны для семьи Рокфеллеров, - привел аукционный дом слова сына магната, Дэвида Рокфеллера-младшего. - Мы рады выполнить волю моего отца поделиться с миром теми предметами искусства, которые на протяжении всей жизни собирали мои отец и мать и использовать их как средство для продолжения давней традиции благотворительности семьи Рокфеллеров".

Стоимость коллекции

В коллекции Рокфеллера, по сообщению аукционного дома - картины импрессионистов, постимпрессионистов и современных художников, английская и европейская антикварная мебель, произведения искусства из стран Азии, европейский и китайский фарфор и изделия из серебра.

Как отметила в среду газета The Wall Street Journal, продажа собранной Дэвидом Рокфеллером коллекции может принести около $700 млн, поскольку его собрание картин модернистов и постмодернистов, антикварной мебели и других предметов явно превышает по стоимости коллекцию Ива Сен-Лорана, которую аукционный дом Christie's продал восемь лет назад в общей сложности за $484 млн.

Банкир, ставший филантропом

Дэвид Рокфеллер, выпускник Гарвардского университета, около 35 лет проработал в банке Chase Manhattan Bank, который в 2000 году объединился с J.P.Morgan. У Рокфеллера было шестеро детей, 10 внуков и столько же правнуков. Его супруга Маргарет Макграт скончалась в 1996 году. Один из сыновей миллиардера - Ричард Рокфеллер - погиб в авиакатастрофе в штате Нью-Йорк в июне 2014 года.

Дед Дэвида Рокфеллера - Джон Рокфеллер (1839-1937) - был основателем нефтяного промышленного синдиката Standard Oil и являлся одним из первых в мире долларовых миллиардеров.

В 2016 году американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры в нем заняли 23-е место, их совокупное состояние оценивалось в $11 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
3
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
4
Число погибших в результате терактов в Иране достигло 13 человек
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
7
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
Темы дня
Загрузка...
Реклама