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Центр ядерной медицины планируется открыть во Владивостоке до 2020 года

Общество
8 июня, 6:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июня. /ТАСС

ПЭТ-центр займется лучевой и протонно-ионной терапией онкологических больных

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Строительство Центра ядерной медицины (позитронно-эмиссионный центр, ПЭТ-центр) во Владивостоке планируется завершить к 2020 году. Об этом сообщил в четверг на встрече с общественностью и СМИ на Дальневосточном медиасаммите губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Есть проект, есть участок под эти цели. В ближайшее время начнем строительство, планируем к 2020 году завершить. Предполагается, что в ПЭТ-центре будет еще два ПЭТ-томографа. Это поможет потребности Приморья закрыть", - сообщил губернатор, подчеркнув, что сейчас в Приморье для обеспечения потребности здравоохранения необходимо проводить до 6 тыс. ПЭТ-исследований в год.

Решение о создании центра было принято в 2014 году. Под строительство было решено выделить участок земли рядом с лабораторным корпусом Дальневосточного федерального университета на полуострове Саперный острова Русский. Проект осуществляется совместно с "Росатомом" и "Роснано".

Центр ядерной медицины займется лучевой и протонно-ионной терапией онкологических больных. В состав центра войдут подразделения биоиспытаний, передовых исследований и протонно-ионной терапии с оборудованием для позитронно- эмиссионной томографии, циклотроном, синхротроном. Предполагается, что большая часть оборудования будет российского производства.

В Приморье в настоящее время под наблюдением онкологов находятся более 30 тысяч человек. Ежегодно выявляется почти 10 тысяч новых случаев заболевания, примерно такое же количество пациентов умирает.

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