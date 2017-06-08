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Медиафорум стран-участниц БРИКС открылся в Пекине

Общество
8 июня, 7:13 UTC+3 ПЕКИН Роман Баландин, Андрей Кириллов

В форуме принимают участие 27 информационных агентств, телеканалов, газет и других СМИ стран БРИКС

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ПЕКИН, 8 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов/. Первый медиафорум стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) открылся в четверг в китайской столице.

"Роль и статус стран БРИКС постоянно укрепляются и повышаются. Контакты между медиа являются важной основой для дружбы, доверия и взаимного культурного обмена между странами", - отметил на церемонии открытия глава Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цибао.

Как указал он, в настоящее время мировая экономика демонстрирует слабые тенденции к восстановлению, спад глобальной торговли и инвестиций, протекционизм, кроме того, в некоторых странах наблюдаются военные действия, конфликты, терроризм, неконтролируемые потоки беженцев и другие серьезные проблемы.

"Страны БРИКС сталкиваются со сложной и серьезной внешней обстановкой. В этих государствах также немало своих трудностей, однако у международной общественности есть некоторое непонимание относительно перспектив их развития", - сказал он. Как подчеркнул Лю Цибао, по этой причине медиа должны изменить эти тенденции и сформировать позитивный образ БРИКС.

"СМИ стран БРИКС должны рассматривать содействие гуманитарным контактам в качестве своей важной миссии и активно продвигать сотрудничество и обмены в области культуры, образования, здравоохранения, спорта и туризма", - резюмировал глава Отдела пропаганды ЦК КПК.

В форуме принимают участие 27 информационных агентств, телеканалов, газет и других СМИ стран БРИКС. Информационное агентство ТАСС на форуме представляет генеральный директор Сергей Михайлов.

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