Медиафорум стран-участниц БРИКС открылся в Пекине

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ПЕКИН, 8 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов/. Первый медиафорум стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) открылся в четверг в китайской столице.
"Роль и статус стран БРИКС постоянно укрепляются и повышаются. Контакты между медиа являются важной основой для дружбы, доверия и взаимного культурного обмена между странами", - отметил на церемонии открытия глава Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цибао.
Как указал он, в настоящее время мировая экономика демонстрирует слабые тенденции к восстановлению, спад глобальной торговли и инвестиций, протекционизм, кроме того, в некоторых странах наблюдаются военные действия, конфликты, терроризм, неконтролируемые потоки беженцев и другие серьезные проблемы.
"Страны БРИКС сталкиваются со сложной и серьезной внешней обстановкой. В этих государствах также немало своих трудностей, однако у международной общественности есть некоторое непонимание относительно перспектив их развития", - сказал он. Как подчеркнул Лю Цибао, по этой причине медиа должны изменить эти тенденции и сформировать позитивный образ БРИКС.
"СМИ стран БРИКС должны рассматривать содействие гуманитарным контактам в качестве своей важной миссии и активно продвигать сотрудничество и обмены в области культуры, образования, здравоохранения, спорта и туризма", - резюмировал глава Отдела пропаганды ЦК КПК.
В форуме принимают участие 27 информационных агентств, телеканалов, газет и других СМИ стран БРИКС. Информационное агентство ТАСС на форуме представляет генеральный директор Сергей Михайлов.