Выдача электронных виз для посещения порта Владивосток начнется 1 августа

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта Владивосток запланирован на 1 августа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"7 марта текущего года был принят федеральный закон 28 о внесении изменений в соответствующий законодательный акт России, в котором были установлены особенности въезда иностранных граждан на территорию РФ через государственную границу, расположенную на территории свободного порта Владивосток, - напомнила она. - Запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта Владивосток запланирован на 1 августа 2017 года".

"Утверждено положение об особенности оформления электронного документа гражданами иностранных государств, прибывающими в РФ через пункты пропуска через госграницу в порту Владивостока. Для них оформляются однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа согласно распоряжению правительства от 14 апреля 2017 года", - сказала Захарова.

"В этот перечень вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Мексика, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония. Всего 18 стран", - уточнила дипломат.

По ее словам, в связи с новой редакцией закона о порядке въезда иностранцев оформляются однократные деловые, туристические, гуманитарные визы в форме электронного документа, электронные визы. "Они оформляются на основании решения МИД РФ, принятого по заявлению, которое заполняется на специализированном сайте дипведомства за четыре дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла", - отметила Захарова.

"Никаких других документов для получения электронной визы не требуется. Консульский сбор за ее выдачу не взимается, - подчеркнула она. - Виза выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территориального субъекта РФ, в который осуществлен въезд".