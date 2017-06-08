Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выдача электронных виз для посещения порта Владивосток начнется 1 августа

Общество
8 июня, 11:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июня. /ТАСС

Для оформления электронной визы необходимо заполнить заявление на специальном сайте МИД РФ за четыре дня до предполагаемой даты въезда и прикрепить к нему фотографию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта Владивосток запланирован на 1 августа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"7 марта текущего года был принят федеральный закон 28 о внесении изменений в соответствующий законодательный акт России, в котором были установлены особенности въезда иностранных граждан на территорию РФ через государственную границу, расположенную на территории свободного порта Владивосток, - напомнила она. - Запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта Владивосток запланирован на 1 августа 2017 года".

"Утверждено положение об особенности оформления электронного документа гражданами иностранных государств, прибывающими в РФ через пункты пропуска через госграницу в порту Владивостока. Для них оформляются однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа согласно распоряжению правительства от 14 апреля 2017 года", - сказала Захарова.

"В этот перечень вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Мексика, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония. Всего 18 стран", - уточнила дипломат.

По ее словам, в связи с новой редакцией закона о порядке въезда иностранцев оформляются однократные деловые, туристические, гуманитарные визы в форме электронного документа, электронные визы. "Они оформляются на основании решения МИД РФ, принятого по заявлению, которое заполняется на специализированном сайте дипведомства за четыре дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла", - отметила Захарова.

"Никаких других документов для получения электронной визы не требуется. Консульский сбор за ее выдачу не взимается, - подчеркнула она. - Виза выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территориального субъекта РФ, в который осуществлен въезд".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
3
На территории посольства США в Киеве произошел взрыв
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
6
Аделина Сотникова не вошла в состав сборной России на сезон-2017/18 по ошибке
7
Власти Москвы считают провокацией претензии организаторов оппозиционной акции 12 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама