Мэр Москвы отвечает на вопросы пользователей "ВКонтакте". Видеотрансляция

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Мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в прямом эфире. Трансляция ведется на официальной странице Собянина в социальной сети.
Среди тем, предложенных для обсуждения пользователями, - программа благоустройства "Моя улица", строительство метро и Московского центрального кольца, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, фестивальное движение в городе.
Собянин впервые принял участие в прямом эфире #VKLive в августе 2016 года. Тогда пользователи оставили свыше 5 тыс. комментариев.