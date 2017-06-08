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Мэр Москвы отвечает на вопросы пользователей "ВКонтакте". Видеотрансляция

Общество
8 июня, 20:00 UTC+3

Среди предложенных пользователями тем - программа благоустройства "Моя улица", строительство метро и МЦК, подготовка к ЧМ по футболу 2018 года, фестивальное движение в городе

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Мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в прямом эфире. Трансляция ведется на официальной странице Собянина в социальной сети.

Среди тем, предложенных для обсуждения пользователями, - программа благоустройства "Моя улица", строительство метро и Московского центрального кольца, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, фестивальное движение в городе.

Собянин впервые принял участие в прямом эфире #VKLive в августе 2016 года. Тогда пользователи оставили свыше 5 тыс. комментариев. 

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