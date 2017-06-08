Экологи спасли краснокнижных чаек, которые поселились на петербургской дамбе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Экологи спасли от уничтожения краснокнижных птиц, которые выбрали местом гнездовья комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Они могли погибнуть при технических работах, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.
"Птицы облюбовали закрытую и безлюдную часть дамбы. Гнезда устроены прямо по оси технологического проезда на дамбе №9 комплекса защитных сооружений. Там, по сообщению общественников, при насыпи технологического проезда возникла угроза уничтожения гнездовий малой крачки", - сказали в пресс-службе.
Специалисты комитета совместно с представителями общественной организации "Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей" остановили работы по насыпи. "Успели спасти гнездовья самой маленькой из крачек и чаек - малой крачки. Часть гнезд уже были засыпаны, но не уничтожены", - отметил начальник отдела экологического надзора объектов животного мира Николай Ахматович.
По его словам, плотность гнездования на этом участке дамбы довольно высокая - не менее двух десятков гнезд, что является большой редкостью для птиц этого вида. Ранее малая крачка практически не встречалась на территории Санкт- Петербурга.
Государственные инспекторы по охране окружающей среды Санкт-Петербурга готовят предостережение о недопустимости разрушения мест обитаний и уничтожения объектов животного мира, включенных в Красную Книгу России. Санкция за такое нарушение для юридических лиц составляет от 500 тыс. до 1 млн руб.