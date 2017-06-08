Голодец: россияне нуждаются в качественном цифровом образовании

КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Качественное цифровое образование в России необходимо не только детям, но и взрослому населению. Такое мнение высказала в четверг вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец.

"Конечно, все эти программы существенно упрощают нам жизнь, они делают технологии социальной работы действительно современными, быстрыми, комфортными... Вместе с тем, введение новой системы, введение новых технологий накладывают на нас совершено особые обязательства в плане формирования в нашем обществе солидарности - солидарности поколений, солидарности гендерной, солидарности по здоровью, социальной солидарности", - сказала Голодец, выступая на Втором форуме социальных инноваций регионов.

Она пояснила, что каждое следующее поколение существенно обгоняет предыдущие в адаптации к новым средствам связи и технологиям, а школьники иногда владеют электронными технологиями лучше, чем их преподаватели.

"Для того чтобы общество было единым, для того, чтобы общество не распалось, вопрос солидарности выходит на новый уровень. Сегодня не только малыши, не только те, кто ходит в детский сад и в школу, нуждаются в качественном образовании. Но в качественном образовании нуждается почти все население Российской Федерации, поскольку адаптация и вовлечение в сферу новых технологий требует от нас новых навыков, новых услуг и пересмотра системы подготовки и сопровождения людей", - отметила Голодец.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также заявляла, что одномоментно перейти на цифровое здравоохранение, в том числе медкарты, не получится. С одной стороны, по словам министра, необходимо будет создавать цифровую карту для каждого пациента, с другой - оставить возможность для граждан старшего поколения пользоваться привычным форматом.

"Прорывной" проект по онлайн-образованию для детей с инвалидностью

Ольга Голодец также назвала "прорывным" проект по онлайн-образованию для детей с нарушениями развития.

"Наш проект онлайн-образования для инвалидов фактически сделал прорыв и сделал доступным качественное школьное образование для всех тех ребят, которые не имеют возможности ходить в школу", - сказала Голодец на открытии Второго форума социальных инноваций регионов.

По ее словам, проект реализуется уже во всех регионах РФ.

"Сегодня возможности онлайн-образования мы распространяем для других целей: для того, чтобы обучать на русском (языке) за пределами РФ, для того, чтобы сделать качественные уроки, которые ведут педагоги, доступными для всех желающих, и для того, чтобы организовать систему непрерывного образования для взрослых", - добавила вице-премьер.