Медведев вручил госнаграды работникам органов исполнительной власти и организаций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил государственные и правительственные награды работникам федеральных органов исполнительной власти и организаций. Председатель правительства сообщил, что церемония приурочена к отмечаемому 12 июня Дню России.

В частности, Медведев вручил медаль Столыпина I степени научному руководителю Высшей школы экономики Евгению Ясину, медаль Столыпина II степени ректору Высшей школы экономики Ярославу Кузьминову, объявил благодарность правительства РФ заведующей отделом Государственной Третьяковской галереи Нине Дивовой и главному редактору "Российской газеты" Владиславу Фронину.

"У нас в стране любят государственные награды, и вручать, и получать, таковы традиции в нашей стране, ничего плохого в этом нет", - считает глава кабинета министров. Он заметил, что в некоторых других странах "меньше этому внимания уделяют, считают, что лучший подарок - это деньги". "Но у нас государственные знаки отличия имеют значение, в том числе и для тех, кто посвятил свою жизнь государственной службе в широком смысле этого слова", - отметил Медведев.