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Полицейских, задержавших подозреваемого в убийстве девяти человек под Тверью, поощрят

Общество
8 июня, 15:09 UTC+3

Как именно поощрят сотрудников полиции, пока не известно

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ТВЕРЬ, 8 июня. /ТАСС/. Двоих сотрудников полиции, которые ночью 4 июня задержали на месте преступления подозреваемого в убийстве девяти человек в дачном кооперативе вблизи поселка Редкино Тверской области, поощрят на службе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД Тверской области.

"Руководство (подразделений полиции - прим. ТАСС) подготовило документы о поощрении участкового уполномоченного Редкинского отделения полиции Александра Котенкова и заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД Виталия Шевцова, которые задержали в минувшее воскресенье подозреваемого в убийстве девяти человек около поселка Редкино", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "поощрения по службе бывают разные - это и медали, и дополнительные отпуска и материальные выплаты". "Пока сложно сказать, какое именно будет поощрение, но без него они не останутся. Сейчас этот вопрос решается", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девять человек из охотничьего карабина. Как сообщили в СК РФ, убийство произошло из-за бытового конфликта, и подозреваемый хотел просто попугать обидчиков.

Мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, которых вызвала выжившая женщина. В управлении МВД добавили, что в настоящее время выяснилось, что полицию также пытался вызвать один из убитых. "Еще один вызов также был зафиксирован. Полицию пытался вызвать один из убитых", - сообщили в ведомстве.

Вечером этого же дня Центральный районный суд Твери избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, Главное следственное управление СК РФ уже предъявило подозреваемому обвинения в убийстве двух и более лиц, а также ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. 

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