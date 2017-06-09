Российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен по русскому языку, который наравне с математикой является обязательным, в пятницу напишут выпускники российских школ. Сдача этого экзамена необходима для получения аттестата и дальнейшего поступления в вуз.
"Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку в основной период подали около 628 тыс. человек. Экзамен будет проходить почти в 5,4 тыс. пунктов проведения экзаменов в России и за рубежом. Русский язык традиционно является самым массовым предметом, который сдают участники ЕГЭ", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и содержит 25 заданий (24 задания с кратким ответом и сочинение), которые нужно выполнить за 3,5 часа.
Для успешной сдачи экзамена и получения аттестата нужно заработать минимум 24 балла. Чтобы иметь возможность поступать в вуз, надо набрать не менее 36 баллов. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.
Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех регионах России и 52 зарубежных странах.
Первый обязательный ЕГЭ - математику - выпускники сдавали 31 мая (базовый уровень) и 2 июня (профильный). Базовый уровень необходим для получения аттестата, такая работа оценивается по пятибалльной шкале.
Экзамен по математике профильного уровня сдают школьники, планирующие поступление в вуз, в котором математика внесена в перечень обязательных вступительных испытаний. Этот экзамен оценивается по стобалльной системе.