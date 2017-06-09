Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

Общество
9 июня, 0:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Заявления на участие в экзамене в основной период подали около 628 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен по русскому языку, который наравне с математикой является обязательным, в пятницу напишут выпускники российских школ. Сдача этого экзамена необходима для получения аттестата и дальнейшего поступления в вуз.

"Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку в основной период подали около 628 тыс. человек. Экзамен будет проходить почти в 5,4 тыс. пунктов проведения экзаменов в России и за рубежом. Русский язык традиционно является самым массовым предметом, который сдают участники ЕГЭ", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и содержит 25 заданий (24 задания с кратким ответом и сочинение), которые нужно выполнить за 3,5 часа.

Для успешной сдачи экзамена и получения аттестата нужно заработать минимум 24 балла. Чтобы иметь возможность поступать в вуз, надо набрать не менее 36 баллов. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех регионах России и 52 зарубежных странах.

Первый обязательный ЕГЭ - математику - выпускники сдавали 31 мая (базовый уровень) и 2 июня (профильный). Базовый уровень необходим для получения аттестата, такая работа оценивается по пятибалльной шкале.

Экзамен по математике профильного уровня сдают школьники, планирующие поступление в вуз, в котором математика внесена в перечень обязательных вступительных испытаний. Этот экзамен оценивается по стобалльной системе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЕГЭ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
14
Кузница кадров для СМИ: с чего начинался и чего добился за 65 лет журфак МГУ
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
3
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
4
Sky: британские лейбористы призвали Мэй уйти в отставку при подтверждении данных экзитпола
5
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
6
Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении закона
7
Под Петербургом электричка сошла с рельсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама