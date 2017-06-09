В посольстве РФ в Токио по случаю Дня России прошел торжественный прием

ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торжественный прием по случаю отмечаемого 12 июня Дня России прошел в посольстве РФ в Токио. В мероприятии приняли участие проживающие здесь соотечественники, представители зарубежных дипломатических миссий и политики.

"Спустя 27 лет после рождения новой России мы видим, что государство сделало громадный шаг в своем развитии - как в политике, так и в экономике, в повышении уровня жизни людей", - отметил в ходе приветственного выступления посол РФ в Японии Евгений Афанасьев. Он также подчеркнул, что россияне - это народ, который научился отстаивать свои интересы.

Афанасьев отметил, что российско-японские отношения являются одним из ключевых факторов поддержания безопасности и устойчивого развития всего Азиатско- Тихоокеанского региона. "Укрепление отношений с Токио входит в число приоритетных задач нашей внешней политики", - добавил он.

Прием почтил своим присутствием министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений страны с Россией.