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В посольстве РФ в Токио по случаю Дня России прошел торжественный прием

Общество
9 июня, 6:49 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Посол РФ в Японии Евгений Афанасьев отметил, что спустя 27 лет после рождения новой России государство сделало громадный шаг в своем развитии

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ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торжественный прием по случаю отмечаемого 12 июня Дня России прошел в посольстве РФ в Токио. В мероприятии приняли участие проживающие здесь соотечественники, представители зарубежных дипломатических миссий и политики.

"Спустя 27 лет после рождения новой России мы видим, что государство сделало громадный шаг в своем развитии - как в политике, так и в экономике, в повышении уровня жизни людей", - отметил в ходе приветственного выступления посол РФ в Японии Евгений Афанасьев. Он также подчеркнул, что россияне - это народ, который научился отстаивать свои интересы.

Афанасьев отметил, что российско-японские отношения являются одним из ключевых факторов поддержания безопасности и устойчивого развития всего Азиатско- Тихоокеанского региона. "Укрепление отношений с Токио входит в число приоритетных задач нашей внешней политики", - добавил он.

Прием почтил своим присутствием министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений страны с Россией.

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