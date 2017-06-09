Более 17 млн мальков рыбы выпустят в реки Ямала в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Собского рыборазводного завода выпустят более 17 млн мальков муксуна, чира и пеляди в реки Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году, сообщили в пятницу в департаменте агропромышленного комплекса региона.

"В этом году планируется выпустить 3 млн штук молоди муксуна, 2 млн штук молоди чира и 12 млн штук молоди пеляди", - уточнили в департаменте, напомнив, что в 2016 году в реку Обь отправились 2,5 млн мальков муксуна и 250 тыс. пеляди.

По данным департамента, когда Собский рыбоводной завод в поселке Харп выйдет на полную проектную мощность, ежегодно в реки региона будут выпускать порядка 140 млн мальков сиговых.

"Это первый завод в Ямало-Ненецком автономном округе, который будет выпускать продукцию в рамках исполнения обязательств по проведению компенсационных мероприятий по водным биологическим ресурсам предприятиями топливно- энергетического комплекса, работающими на Ямале", - сказал заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

Также на Ямале действует предприятие по выращиванию осетра. Целью проекта является внедрение инновационных технологий в выращивании осетра в установках замкнутого водоснабжения в Арктике, что обеспечит полную независимость от природно-климатических условий, а также сократит время выращивания рыбы. Первая продукция поступила на реализацию в торговые точки в августе 2016 года.

О заводе

Ранее ТАСС сообщал, что первый в мире завод по воспроизводству сиговых пород рыб введен в эксплуатацию в Арктике - на реке Собь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По словам главы ЯНАО Дмитрий Кобылкина, это уникальный проект, потому что на предприятии могут инкубировать и получать мальков из икры, привезенной из разных точек мира.

Строительство финансирует правительство ЯНАО и компания "Новатэк". Инвестиции в проект составляют 1,4 млрд рублей. Первые результаты производства, то есть так называемый промышленный возврат, ожидается через 7-8 лет.

Завод станет самым крупным в России рыборазводным сооружением, построенным в районе российской Арктики. Главная цель - восстановление популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне, а также для реализации программ импортозамещения.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году из-за истощения стада рыбы и действует до сих пор, поэтому рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов - щука, язь, налим, пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка. Восстановить стада северной деликатесной рыбы планируется в течение 10-12 лет.

Муксун - пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр. Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом.