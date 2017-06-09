Музей истории ГУЛАГа создаст виртуальный тур по колымскому лагерю Бутугычаг

МАГАДАН, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Государственного музея истории ГУЛАГа проведут трехмерное сканирование исправительно-трудового лагеря Бутугычаг (Магаданская область), специализировавшегося на разработке урановых и оловянных рудников, и создадут в Москве виртуальный тур по этому колымскому лагерю, сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"Через два месяца в Бутугычаг прибудет экспедиция от музея и проведет трехмерное сканирование территории лагеря. Благодаря собранным данным будет создан виртуальный тур по этому месту. Мы уже опробовали технологию сканирования на урановых рудниках в Певеке (Чукотский АО - прим. ТАСС). После того, как эту работу закончим в Бутугычаге, мы сможем представить в нашем музее в Москве для всех желающих трехмерное виртуальное путешествие по лагерям Магаданской области и Чукотки", - приводит пресс-служба слова директора Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова, который во время ознакомительной поездки по региону побывал в Бутугычаге.

Романов планирует также отвезти в столицу России камень, который подобрал в "лагере смерти", камень станет частью общенационального мемориала памяти жертв политических репрессий "Стена скорби", который в этом году откроется в Москве. Романов прибыл в регион в составе межведомственной рабочей группы по реализации государственной концепции увековечивания памяти жертв политических репрессий. Председатель группы, советник президента страны по правам человека Михаил Федотов также посетил лагерь Бутугычаг.

Лагерь Бутугычаг существовал почти 20 лет, с 1937 по 1956 гг., и входил в Теньлаг (лагеря Тенькинского района Колымы), являясь подразделением Севвостлага. Первоначально здесь добывали оловянную руду, с 1947 года была начата добыча урана. По словам тенькинского историка и краеведа Инны Грибановой, в течение существования Бутугычага здесь погибли тысячи человек.

"Опасный уран добывался руками практически без каких- либо защитных средств. Узники, работавшие в штольнях и на обогатительной фабрике, получали большие дозы радиационного облучения. Из многочисленных построек здесь сохранились здание фабрики, некоторые каменные бараки для заключенных, штольни и рельсы узкоколеек, по которым в вагонетках перевозили руду, рядом с фабрикой практически в нетронутом виде осталось хвостохранилище со шламовыми отвалами - продуктами переработки урановой руды. Это одно из самых опасных мест здесь, радиационный фон там до сих пор превышен", - рассказала Грибанова, добавив, что отработка урановых месторождений проходила в двух километрах от обогатительной фабрики на сопке под названием Шайтан.