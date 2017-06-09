Захарова с юмором отнеслась к опечатке на баннере с логотипом МИД РФ во Владивостоке

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой во Владивостоке прошел на фоне баннера с опечаткой в логотипе Министерства иностранных дел России. Об этом российский дипломат рассказала на своей официальной странице в Facebook.
"Хотелось бы от всей души поблагодарить исполнителей одноразового баннера с логотипом МИДа для брифинга во Владивостоке, добавивших министерству дополнительную букву "и", - написала Захарова. - Ни к организаторам форума во Владивостоке, ни к пресс-службе МИД эта "находка" отношения не имеет - отличилась частная контора".
Дипломат призналась, что сама не сразу заметила опечатку. "Я, когда вошла в зал пресс-конференций на медиасаммите, тоже опечатки не заметила, так как сразу начала брифинг, да и шрифт надписи очень мелкий, издали не видно, - пояснила она. - Исполнители этого шедевра вчера вечером уже позвонили, посыпали голову пеплом, извинились, убиваются-раскаиваются".
"Что делать, как думаете? Понять и простить? В конце концов, нам редко кто что-то безвозмездно добавляет", - с иронией заключила Захарова.