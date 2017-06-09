В новгородском "Кванториуме" в 2017-2018 гг. смогут обучаться до 900 детей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Детский технопарк "Кванториум" в Великом Новгороде в 2017-2018 годах сможет принять на обучение до 900 детей по пяти направлениям. Об этом сообщила вице-губернатор Новгородской области Ольга Колотилова.
"Кванториум" рассчитан на 400 детей в этом году, в следующем году - на 500", - сказала она, добавив, что уже определена площадка для размещения технопарка, идет подбор преподавателей.
Как добавила вице-губернатор, открытие "Кванториума" в Великом Новгороде планируется к началу учебного года, когда будут созданы два первых направления - АйТи-квант и Энерджи-квант. По ее словам, в ноябре Новгородская область будет участвовать в конкурсе субсидий для "Кванториумов" от Министерства образования и науки РФ.
"Мы планируем выйти на эту субсидию, при выделении в 2018 году в областном бюджете 33 млн рублей мы можем получить 57 млн рублей из федерального бюджета, которые мы можем потратить на новые кванты - роботоквант, аэро-квант и промышленный дизайн", - пояснила она.
Колотилова подчеркнула, что в настоящее время в регионе "практически нет технического творчества". По ее данным, в системе дополнительного образования Новгородской области работают 72 организации, в которых обучаются 75516 детей. Из них 38 процентов занимаются физкультурой и спортом, 33 процента - музыкой и танцами. Между тем, по ее словам, обучение детей в "Кванториумах" позволит готовить специалистов для специальностей высокотехнологичного будущего.
В настоящее время в России открыто 24 детских технопарка в 19 регионах страны.